Киев. 19 марта. УНИАН. Правозащитники констатируют сворачивание положительных тенденций в соблюдении прав человека после прихода новой власти.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ.

Он отметил, что попытки правозащитных организаций, отдельных подразделений и служащих Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства образования и науки улучшить ситуацию имели следствием определенный прогресс, но "политический кризис, общее отношение политических сил к правам человека как к чему-то второстепенному и незначительному по сравнению с политической целесообразностью не дали добиться системных изменений к лучшему ".

"Вынуждены констатировать, что действия новой администрации в течение первого месяца ее деятельности свидетельствуют не о намерениях изменить ситуацию к лучшему, а наоборот - направлены на сворачивание даже тех положительных тенденций, которые были", - сказал Е.ЗАХАРОВ.

Он проиллюстрировал это некоторыми примерами. В частности, председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил о прекращении процесса установления правды об истории Украины ХХ века и раскрытия архива. Также призывы к радикальному пересмотру направления и содержания образовательной реформы, озвученные вице-премьер Владимиром СЕМИНОЖЕНКО, означают, по мнению Е.ЗАХАРОВА, фактическую отмену внешнего независимого оценивания, а следовательно, потерю равного доступа к высшему образованию.

Особо правозащитники обеспокоены намерением нового руководства МВД ликвидировать Управление мониторинга прав человека в деятельности органов внутренних дел, которое всего за два года провело огромную работу в милиции, направленную на обеспечение уважения к правам человека в действиях милиции и реформировании МВД. "Сотни граждан, которые жаловались на незаконные действия милиции, получили помощь от сотрудников Управления. С их помощью были раскрыты значительные злоупотребления со стороны милиции", - отметил Е.ЗАХАРОВ. Он подчеркнул, что правозащитники не только выступают категорически против ликвидации этого управления, но и считают необходимым ввести подобные институты в структуре Минюста, Минздрава, Минсемьимолодежьспорта и других.