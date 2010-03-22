ПАО «БТА Банк» огласил финансовые показатели деятельности на 1 марта 2010 года

Учитывая условия бизнес-рынка и общеполитическую ситуацию в стране, два месяца первого квартала 2010 года стали очень насыщенными.

Взятый темп бизнеса позволил финансовым учреждениям начать достаточно активную деятельности и достичь достойных результатов.

Так, на 1 марта 2010 года активы ПАО «БТА БАНК» составили 4 млрд. 031 тыс. грн., и, по данным НБУ на 1 января 2010 года, по активам Банк занимает 43-е место в рейтинге.

Кредитный портфель (клиентский Брутто) Банка составил 1 млрд. 499 млн. 853 тыс. грн.

Уставный капитал - 1 млрд. 500 млн. грн.

Регулятивный капитал - 1 млрд. 530 млн. 630 тыс. грн.

Норматив адекватности регулятивного капитала «БТА Банка» закреплен на уровне 76%. Этот показатель считается достаточно высоким, и свидетельствует о:

финансовой стабильности банка;

способности покрывать последствия финансовых рисков и своевременно и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам.

К тому же, «БТА Банк» является Банком с высоким уровнем ликвидности, что позволяет Банку обеспечивать выполнение своих денежных обязательств, в результате сбалансированности сроков и сумм погашения размещенных активов и обязательств банка.