Киев, 22 марта. УНИАН. В Киеве 13 апреля стартует автопробег вдоль всей границы Украины.

Об этом сообщил руководитель клуба "Doroga.UA" Андрей ТЫЧИНА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Пробег будет продолжаться 27 дней. Постоянными участниками станут шесть экипажей. Кроме того, на каждом этапе маршрута будут присоединяться все желающие. Наибольшая колонна у нас ожидается на Западной Украине, в частности, в Закарпатье, поскольку именно этот этап попадает на время майских праздников, и у людей будет время", - сказал А.ТЫЧИНА.

По его словам, автопробег завершится в день Победы, 9 мая, на площади Славы в Киеве. "Идея такого автопробега возникла давно. С одной стороны, мы хотели проехать по дорогам, наиболее приближенных к границам Украины, с другой стороны – через самые интересные города, в разных городах, увидеть все разнообразие Украины – природное, культурное, историческое", - пояснил он.

"Наша основная миссия - мы пропагандируем внутренний туризм, мы его развиваем", - подчеркнул в свою очередь директор проекта "Doroga.UA" Евгений БЕЗНОЩЕНКО.

Эксперт Андрей БЛИНОВ добавил, что автопробег будет освещаться в режиме реального времени в Интернете. "Ежедневно будут публиковаться отчеты, впечатления участников пробега. Мы также хотим проверить состояние дорожной и туристической инфраструктуры", - отметил он.