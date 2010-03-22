«Парк Киевская Русь»: "Спасти внутренний туризм. Миссия выполнима"
Сегодня гостей Парка привлекают масштабными действами. Международные фестивали «Парк Киевская Русь» интересны широкой, разновозрастной аудитории.
«Мы предлагаем универсальный отдых для всей семьи. Театрализованные представления, выступления каскадеров, музыкальных коллективов разных направлений, народные обряды, лучные турниры и отдельная программа для детей, - лишь немногий перечень развлечений, которые можно найти в Парке», - говорит Владимир Янченко.В 2010-м году Парк проведет III Международный фестиваль «Парк Киевская Русь», который станет самым продолжительным не только в Украине, но и в мире. Открытие состоится 24 апреля, а завершится фестиваль 17 октября.
Программа фестиваля обещает быть насыщенной. Более 10 000 артистов различных жанров из Украины, других стран СНГ, а также Германии, Польши, Франции, Канады, США и Австралии будут перевоплощаться в героические и лирические образы богатырей, рыцарей и прекрасных дам, злых волшебников и отважных героев, скоморохов, витязей, князей, кочевников и викингов. А артисты театрального и циркового жанров, каскадеры, признанные экспертами лучшими в Европе, представят свои шоу. Главные события в «Парке» будут происходить на средневековом ристалище, которое знатоки называют лучшим в Европе. Также на территории «Парка» раскинутся шатры, откроются кафе, где гости смогут попробовать блюда древнерусской кухни. Те, кто захотят больше узнать об истории Древнего Киева, смогут заказать экскурсионные программы.
«О подобном опыте масштабных проектов еще никто не заявлял», - говорит создатель Парка Владимир Янченко, - «И мы хотим сделать посещение «Парка Киевская Русь» важным и желанным событием для каждого киевлянина и гостя столицы. Ведь благодаря нашему проекту люди лучше узнают историю своей страны, начинают гордиться ею, становятся более патриотичными».
*** «Парк Киевская Русь» - Центр культуры и истории. Создается в с.Копачев Обуховского района Киевской области (
Эксперты называют «Парк Киевская Русь» культурной столицей восточнославянской цивилизации. Создатели же прогнозируют, что после окончания строительства Парк станет туристической меккой Украины.