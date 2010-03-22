«Парк Киевская Русь»: "Спасти внутренний туризм. Миссия выполнима"

Уникальная атмосфера, колорит, активный отдых – сочетание, которое покорит самого требовательного туриста, - считает создатель проекта «Парк Киевская Русь» Владимир Янченко. Уже в 2009 году всего за несколько дней Парк посетили 30 тысяч любителей ярких впечатлений из разных регионов Украины и зарубежья. В своих планах авторы проекта не сдерживают амбиций: 3 млн.посетителей со всего мира – такое количество туристов ежегодно будет посещать Парк по окончании строительства.

Сегодня гостей Парка привлекают масштабными действами. Международные фестивали «Парк Киевская Русь» интересны широкой, разновозрастной аудитории.

«Мы предлагаем универсальный отдых для всей семьи. Театрализованные представления, выступления каскадеров, музыкальных коллективов разных направлений, народные обряды, лучные турниры и отдельная программа для детей, - лишь немногий перечень развлечений, которые можно найти в Парке», - говорит Владимир Янченко.

III

.

В 2010-м году Парк проведетМеждународный фестиваль «Парк Киевская Русь», который станет самым продолжительным не только в Украине, но и в мире. Открытие состоится 24 апреля, а завершится фестиваль 17 октября

Программа фестиваля обещает быть насыщенной. Более 10 000 артистов различных жанров из Украины, других стран СНГ, а также Германии, Польши, Франции, Канады, США и Австралии будут перевоплощаться в героические и лирические образы богатырей, рыцарей и прекрасных дам, злых волшебников и отважных героев, скоморохов, витязей, князей, кочевников и викингов. А артисты театрального и циркового жанров, каскадеры, признанные экспертами лучшими в Европе, представят свои шоу.

Главные события в «Парке» будут происходить на средневековом ристалище, которое знатоки называют лучшим в Европе. Также на территории «Парка» раскинутся шатры, откроются кафе, где гости смогут попробовать блюда древнерусской кухни. Те, кто захотят больше узнать об истории Древнего Киева, смогут заказать экскурсионные программы.

«О подобном опыте масштабных проектов еще никто не заявлял», - говорит создатель Парка Владимир Янченко, - «И мы хотим сделать посещение «Парка Киевская Русь» важным и желанным событием для каждого киевлянина и гостя столицы. Ведь благодаря нашему проекту люди лучше узнают историю своей страны, начинают гордиться ею, становятся более патриотичными».

*** «Парк Киевская Русь» - Центр культуры и истории. Создается в с.Копачев Обуховского района Киевской области ( 34 км . от Киева). Главная цель: воссоздание в масштабе 1:1 Детинца-Кремля Киева V-XIII веков с максимальной исторической точностью и атмосферой Киевской Руси. Общая площадь Парка – 50 га . Территория Детинца – 10 га .

Эксперты называют «Парк Киевская Русь» культурной столицей восточнославянской цивилизации. Создатели же прогнозируют, что после окончания строительства Парк станет туристической меккой Украины.