Группа «ВИА Гра» отправляется в апреле в тур с новой солисткой

Киев. 22 марта, УНИАН. Группа «ВИА Гра» отправляется 12 апреля в тур с новой солисткой - финалисткой «Фабрики звезд-3» Евой БУШМИНОЙ.

Об этом сообщил продюсер группы Дмитрий КОСТЮК сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По его словам, этот тур посвящен 10-летию группы, и в его рамках концерты пройдут в 17 городах Украины - Сумах, Харькове, Полтаве, Черкассах, Белой Церкви, Днепропетровске, Донецке, Луганске, Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге, Одессе, Херсоне, Николаеве, Ялте, Севастополе, Симферополе.

Д.КОСТЮК подчеркнул, что, кроме этих концертов, в текущем году будут и гастроли в разных странах, в том числе в странах СНГ.

В свою очередь автор всех хитов "ВИА Гры" Константин МЕЛАДЗЕ, который также является продюсером группы, подчеркнул, что Е.БУШМИНА - «это человек новой формации, нового поколения музыкантов». «Это очень амбициозный и целеустремленный человек, который уже в 20 лет умеет столько, сколько в наше время умели в лет 40», - добавил он. По словам К.МЕЛАДЗЕ, первое выступление с новой солисткой будет уже 30 марта на телевидении.

Нынешняя солистка коллектива Татьяна КОТОВА, которая уходит из группы, сказала, что предупредила о своих планах продюсеров «еще в сентябре, поэтому это не был ни для кого снег на голову». Она опровергла слухи, что уходит из группы «по беременности». По ее словам, «это выдумки прессы». Т.КОТОВА сказала, что сейчас не может себе этого позволить, потому что у нее «есть творческие идеи». В то же время она отказалась рассказывать, чем собирается заниматься, заметив, что «это секрет, и я не считаю, что нужно болтать, пустозвонить» наперед. «Вот если у меня что-то произойдет в моей жизни, поскольку у меня сейчас готовится один из серьезных проектов, то вы узнаете об этом», - добавила она.

В то же время Е.БУШМИНА подчеркнула, что работа в группе «ВИА Гра» - «это для меня честь». Она добавила, что предложение стать солисткой коллектива поступило ей «относительно недавно». По ее словам, сейчас она осваивает репертуар группы. При этом певица добавила, что группа ей всегда нравилась.

Солистка группы Надежда МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ подчеркнула, что Е.БУШМИНА имеет «потрясающие данные, и внешне она очень интересная и привлекательная». По ее словам, сейчас ей с еще одной участницей группы Альбиной ДЖАНАБАЕВОЙ «трудно понять, как и Еве, как будут складываться наши отношения в процессе, но я чувствую, что хорошо, потому что задача общая - сделать более успешным, еще более продвинутым наш коллектив».

Промоутероом тура будет концертное агентство «КОНСТАНТИН Д».