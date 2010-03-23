Фонд Ахметова проводит акцию по бесплатному и анонимному обследованию на туберкулез

Киев. 23 марта. УНИАН. С 25 марта по 30 апреля по инициативе Благотворительного фонда Рината АХМЕТОВА “Развитие Украины” и при поддержке Киевской городской госадминистрации в Киеве пройдет акция по бесплатному и анонимному обследованию на туберкулез жителей и гостей столицы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель проекта «Остановим туберкулез» Благотворительного фонда Р.АХМЕТОВА «Развитие Украины» Татьяна БИЛЫК.

По ее словам, подобная акция проходит в Донецкой области, где уже обследовалось около 10 тысяч человек.

“В Киеве обследование будут осуществлять врачи и лаборанты в флюоромобиле, оборудованном современной аппаратурой. Человек, зайдя в автомобиль, сможет бесплатно и абсолютно анонимно обследоваться и получить результат (готовый снимок в конверте) уже через несколько минут. Самое современное медицинское оборудование флюоромобиля дает возможность выявлять не только туберкулез, но и онкологию, заболевания сердца”, – отметила Т.БИЛЫК. По ее словам, если будет выявлена патология, человеку предоставят консультацию относительно дальнейших действий.

Основными задачами этой акции, по словам Т.БИЛЫК, является, в первую очередь, информирование людей о проблемах туберкулеза, повышение общей культуры в отношении к собственному здоровью, а также реальная помощь тем, кто хотел, но не имел возможности выявить эту проблему и своевременно пролечиться.

“Большинство людей пользуются общественным транспортом, покупают продукты в магазинах, на базарах. В этих местах очень часто работают люди, больные туберкулезом, но часто, по определенным причинам, они не имеют или желания, или возможностей пройти обследование”, – сказала Т.БИЛЫК.

Т.БИЛИК подчеркнула, что борьба с туберкулезом является одним с главным приоритетов деятельности Фонда Р.АХМЕТОВА “Развитие Украины”, поскольку государство само не способно справиться с эпидемией этой инфекционной болезни.

“Сегодня ситуация в стране стабилизировалась, но эпидемия - это эпидемия, под угрозой - группы риска и обычные люди. “Развитие Украины” реализует программу “Остановим туберкулез” на двух уровнях - в Донецкой области (обучаем врачей, делаем ремонт медицинских заведений, закупаем оборудование и препараты) и на национальном уровне. Мы нацелены на решение ключевых проблем и системные изменения, но возникают вопросы, когда мы не можем ждать системных изменений, и нужно действовать уже сейчас. Мы рады, что договорились с Киевской городской госадминистрацией, и надеемся, что и в дальнейшем проведем ряд совместных мероприятий и акций”, – подчеркнула Т.БИЛЫК.

В свою очередь, первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что в Киеве проводится работа по преодолению эпидемии туберкулеза, и есть положительные результаты.

“Фонд Р.АХМЕТОВА “Развитие Украины” предложил провести эту акцию в Киеве, чтобы привлечь внимание киевлян и гостей столицы к проблемам туберкулеза. Выделено 11 конкретных мест в Киеве, где есть наибольшие скопления людей. Именно там флюоромобиль будет стоять по несколько дней”, – сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ. В то же время, она отметила, что точный перечень мест будет обнародован позже.

По ее словам, начиная с 2006 года, ситуацию с распространением туберкулеза в столице удалось относительно стабилизировать.

“Однако, невзирая на снижение показателей заболеваемости за последние годы, ситуация остается сложной, появляются новые вызовы. Мы приобщаем к работе в столице фтизиатров – очень дефицитную медицинскую профессию. Врачам-фтизиатрам мы предоставляем социальное жилье, выделено 20 квартир служебного жилья, чтобы привлечь в киевскую медицину и молодых специалистов. Киев - один из немногих городов, где лечение туберкулеза поощряется – выдаем пациентам продуктовые наборы”, – сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.