25 марта в Киеве начнет работать бесплатный передвижной флюорограф

25 марта Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в партнерстве с КГГА начинает акцию по бесплатному флюорографическому обследованию киевлян и гостей города. В период с 25 марта по 30 апреля команда профессиональных врачей-рентгенологов будет работать в местах наибольшего скопления людей. Об этом было заявлено на пресс-конференции в УНИАН 23 марта 2010 года.

В течение этого периода каждый желающий сможет бесплатно сделать флюорографию, получить снимок и рекомендации врача.

ТАТЬЯНА БИЛЫК, руководитель проекта «Остановим туберкулез» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «С 2007 года фонд реализует масштабный проект по борьбе с туберкулезом. При этом мы решаем не только системные вопросы, эта акция – оперативная реакция на потребность общества. Люди не знают о заболевании или имеют неполную информацию. Этой акцией мы хотим обратить внимание на проблему и дать возможность тем, у кого нет времени или средств, бесплатно обследоваться. С конца 2008 года флюорограф работает в Донецке и области в рамках пилотной программы фонда. За это время обследование прошли более 10 тыс. чел. Если брать город-миллионик Донецк, то из 972 обследовавшихся, патологии были выявлены у 158 человек».

ИРЭНА КИЛЬЧИЦКАЯ, первый заместитель главы КГГА: «В Киеве проводится регулярная работа по борьбе с туберкулезом, есть положительные результаты. Но несмотря на снижение показателей заболеваемости в последние годы, ситуация остается сложной, появляются новые вызовы. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» предложил провести акцию в Киеве, чтобы обратить внимание киевлян и гостей столицы на проблему туберкулеза. Выделено 11 конкретных мест в Киеве, где наблюдается наибольшее скопление людей. Именно там флюоромобиль будет стоять по несколько дней.

ГРАФИК РАБОТЫ (будние и выходные дни с 09:00 - 19:00, перерыв - 14:00-15:00; понедельник -выходной)

ДАТА / ТОЧКА 25-28 марта МАЙДАН НЕЗАВИСИМОСТИ

30 марта - 1апреля КПИ (рядом со Студенческой поликлиникой)

2 апреля ДАРНИЦКИЙ ВОКЗАЛ

6-7 апреля ст. метро СВЯТОШИНО

8-9 апреля ст. метро ЛУКЬЯНОВКА

10-11 апреля

рынок ТРОЕЩИНА

13-15 апреля ст. м. ЛЫБИДСКАЯ

16-18 апреля ст. метро КОНТРАКТОВАЯ ПЛОЩАДЬ

20-22 апреля

ул. ПЕЧЕНЕЖСКАЯ, 16 (Татарка)

23-25 апреля ул. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦА, 26

27-28 апреля

ст. метро ЛЕСНАЯ

29-30 апреля ДАРНИЦКИЙ ВОКЗАЛ