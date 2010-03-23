25 марта в Киеве начнет работать бесплатный передвижной флюорограф
25 марта Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в партнерстве с КГГА начинает акцию по бесплатному флюорографическому обследованию киевлян и гостей города. В период с 25 марта по 30 апреля команда профессиональных врачей-рентгенологов будет работать в местах наибольшего скопления людей. Об этом было заявлено на пресс-конференции в УНИАН 23 марта 2010 года.
В течение этого периода каждый желающий сможет бесплатно сделать флюорографию, получить снимок и рекомендации врача.
ТАТЬЯНА БИЛЫК, руководитель проекта «Остановим туберкулез» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «С 2007 года фонд реализует масштабный проект по борьбе с туберкулезом. При этом мы решаем не только системные вопросы, эта акция – оперативная реакция на потребность общества. Люди не знают о заболевании или имеют неполную информацию. Этой акцией мы хотим обратить внимание на проблему и дать возможность тем, у кого нет времени или средств, бесплатно обследоваться. С конца 2008 года флюорограф работает в Донецке и области в рамках пилотной программы фонда. За это время обследование прошли более 10 тыс. чел. Если брать город-миллионик Донецк, то из 972 обследовавшихся, патологии были выявлены у 158 человек».
ИРЭНА КИЛЬЧИЦКАЯ, первый заместитель главы КГГА: «В Киеве проводится регулярная работа по борьбе с туберкулезом, есть положительные результаты. Но несмотря на снижение показателей заболеваемости в последние годы, ситуация остается сложной, появляются новые вызовы. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» предложил провести акцию в Киеве, чтобы обратить внимание киевлян и гостей столицы на проблему туберкулеза. Выделено 11 конкретных мест в Киеве, где наблюдается наибольшее скопление людей. Именно там флюоромобиль будет стоять по несколько дней.
ГРАФИК РАБОТЫ (будние и выходные дни с 09:00 - 19:00, перерыв - 14:00-15:00; понедельник -выходной)
ДАТА / ТОЧКА 25-28 марта
25-28 мартаМАЙДАН НЕЗАВИСИМОСТИ
30 марта - 1апреля КПИ (рядом со Студенческой поликлиникой)
2 апреля ДАРНИЦКИЙ ВОКЗАЛ
6-7 апреля ст. метро СВЯТОШИНО
8-9 апреля ст. метро ЛУКЬЯНОВКА
10-11 апреля
рынок ТРОЕЩИНА
13-15 апреля ст. м. ЛЫБИДСКАЯ
16-18 апреля ст. метро КОНТРАКТОВАЯ ПЛОЩАДЬ
20-22 апреля
ул. ПЕЧЕНЕЖСКАЯ, 16 (Татарка)
23-25 апреля ул. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦА, 26
27-28 апреля
ст. метро ЛЕСНАЯ
29-30 апреля ДАРНИЦКИЙ ВОКЗАЛ
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тел. +38044 502 52 12