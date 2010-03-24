26 марта в Киеве начнется Международный фестиваль документального кино о правах человека

Киев. 24 марта. УНИАН. С 26 марта до 2 апреля в киевском Доме кино будет проходить Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор этого фестиваля Геннадий КОФМАН.

Он отметил, что мероприятие будет проходить в Киеве уже в седьмой раз и ставит целью средствами киноискусства привлечь внимание украинского общества к проблемам человечества, способствовать развитию открытого диалога о правах человека, утверждению отношения к человеческому достоинству как высшей ценности.

Фестиваль откроет польская лента «Кролики по-берлински». В этом году она была номинирована на премию «Оскар» в категории «Короткометражный документальный фильм».

На фестивале Docudays UA фильмы будут вести борьбу в конкурсах – творческом и правозащитном. Каждый конкурс имеет призовой фонд. Своего победителя путем анонимного анкетирования традиционно будут избирать и зрители.

В этом году организаторы фестиваля в знак памяти о продюсере фестиваля Андрее Матросове, который ушел из жизни месяц тому назад, решили учредить особенную премию. Награду команда Docudays UA вручит фильму, в котором увидит больше всего любви.

Вход на все кинопоказы - традиционно бесплатный.

Как отметил Г.КОФМАН, над подготовкой фестиваля работали около 30 общественных организаций. Поиск большинства фильмов фестиваля вели целеустремленно, уже зная об их уникальности и высоком уровне.

Он также напомнил, что после событий в Киеве фестиваль «путешествует» по Украине. В прошлом году фестиваль принимали в 98 населенных пунктах и его фильмы посмотрели около 150 тыс. зрителей. В этом году предусмотрено посетить не меньшее количество населенных пунктов в 20 областях Украины и Крыма.

”К сожалению так получается, что большинство фильмов мы можем показать только очень ограниченное количество раз и мы не имеем такой возможности дарить эти фильмы”, - отметил Г.КОФМАН говоря, в частности, о популярности фестиваля.

Он также отметил, что задачей организаторов было, «чтобы в Украину пришло кино, которое другими путями сюда не может прийти».

Так, по его информации, в нынешней программе Docudays UA - пять из десяти фильмов признаны лучшими, по мнению экспертов, документальными фильмами Европы.

Есть также лучшие Европейские фильмы 2008 г.

“То есть я считаю, что киевляне и другие гости фестиваля не будут разочарованы потому, что прежде всего о фестивале говорит программа фильмов”, - подчеркнул представитель организаторов.

В частности, в рамках фестиваля планируется показать два фильма-премьеры, которые, как отметил Г.КОФМАН, “не только не будут показаны на родине режиссера, но и после премьеры создадут наверное определенные проблемы для режиссеров”: это белорусский фильм Вольги НИКАЛАЙЧИК “Убийство накануне весны” и российский фильм Валерия БАЛАЯНА “Пожалуйста, любите меня”.

“Это - о современном фашизме в России, - добавил к сказанному организатор. - Мы их специально выбирали и очень хотели, чтобы премьера их состоялась здесь”.

В рамках фестиваля также пройдет ряд мастер-классов, среди которых, в частности, легенды французской кинодокументалистики Патрика БАРБЕРИСА. Планируется также ретроспектива его лент.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля по адресу www.docudays.org.ua.