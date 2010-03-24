Пловцы Силантьев и Клочкова презентовали модели детской купальной одежды под собственными брендами

Киев. 24 марта. УНИАН. Бывшие ведущие украинские пловцы Денис СИЛАНТЬЕВ и Яна КЛОЧКОВА презентовали в УНИАН модели детской купальной одежды под собственными брендами.

Как передает корреспондент УНИАН, маленькие модели продефилировали перед зрителями в купальниках и плавках национальных цветов.

Д.СИЛАНТЬЕВ, который в настоящее время возглавляет Фонд поддержки молодежного и олимпийского плавания, рассказал, что сейчас фонд готовит благотворительные проекты для обучения детей-сирот плаванию в Киеве и Запорожье. “Вместе с тем, мы не ожидали, что одной из главных проблем, которые встанут на пути посещения детьми бесплатных занятий по плаванию, станет нехватка одежды. Оказалось, что эта проблема действительно актуальна, а выбор качественной детской одежды для плавания в нашей стране довольно ограничен”, – сказал он. Пловец отметил, что именно поэтому было решено создать собственную одежду для плавания, которая “станет не только приятным подарком для детей из социально-незащищенных семей, но и желаемым атрибутом успехов в плавании для всех детей и родителей”.

Дизайнер моделей детских плавок и купальников Голда ВИНОГРАДСКАЯ сказала, что, создавая эту одежду, понимала, что она должна быть удобной, качественной и яркой. По ее словам, Д.СИЛАНТЬЕВУ и Я.КЛОЧКОВОЙ хотелось, чтобы она была легко узнаваема, чтобы она напоминала о победах этих спортсменов и вдохновляла детей в обучении плаванию. Директор социальных программ фонда Инна СИЛАНТЬЕВА отметила, что все желающие вскоре смогут приобрести эти спортивные костюмы для своих детей. По ее словам, с помощью председателя общественного объединения “Новый Киев” Зоряна ШКИРЯКА первая партия из 100 купальников и плавок будет подарена детям-сиротам, которые получают бесплатные занятия по плаванию в Киеве в бассейне “Спартак”.