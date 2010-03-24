В Украине стартовала новая акция “7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы”

Киев. 24 марта. УНИАН. С сегодняшнего дня в Украине стартует новый этап акции “7 чудес Украины”, который определит 7 наиболее привлекательных замков, крепостей и дворцов нашей страны.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил инициатор и председатель Оргкомитета акции «7 чудес Украины», заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

Он напомнил, что в 2007 году Фондом «Справедливая страна» была проведена общенациональная акция «7 историко-архитектурных чудес Украины», а в 2007-2008 гг. состоялся второй этап этой акции «7 природных чудес Украины». По словам Н.ТОМЕНКО, оба этапа акции под общим названием «7 чудес Украины» имели большой успех и широкий резонанс в печати, и в 2008 году акция «7 природных чудес Украины» вошла в тройку важнейших просветительских акций года, а в 2009 году проект «7 чудес Украины» награжден золотой медалью «Знак качества».

Кроме того, один из победителей акции «7 природных чудес Украины» – Биосферный заповедник «Аскания-Нова» – принял участие во всемирном конкурсе «7 новых чудес природы» и, благодаря рекламной кампании «Покажем миру природные чудеса Украины. Поддержим «Асканию-Нову», которая также проходила в рамках проекта «7 чудес Украины», стал одним из 77 чудес света.

По словам Н.ТОМЕНКО, члены Оргкомитета акции провели заседание и приняли решение параллельно с этапом “7 чудесных туристических маршрутов” провести и “7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы”. Вице-спикер отметил, что в богатом историко-архитектурном наследии Украины выдающееся место принадлежит памятникам оборонительной и дворцовой архитектуры – замкам, крепостям и собственно дворцам, и в свое время, по историческим данным, свыше 3000 оборонительных сооружений насчитывалось в Украине. В то же время, сказал он, какое их количество сегодня не знает никто, поскольку все они находятся в ведении разных государственных министерств или ведомств или же иногда вообще вне сферы влияния государства. “Каждый год мы все больше и больше их теряем. Потому что где-то тихо сапой кто-то их отдает в аренду, кто-то приватизирует, кто-то переводит из одного статуса в другой. Именно поэтому организационный комитет принял решение посвятить 2010 год своеобразной инвентаризации, описанию всех замков, крепостей и дворцов Украины и объявляет начало следующего этапа акции «7 чудес Украины» – «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что целью проведения акции является составление замково-дворцовой карты Украины и обстоятельный анализ современного состояния сохранности достопримечательностей, раскрытия их историко-культурного потенциала и установление перспектив привлечения в музейно-экскурсионную, гостиничную и туристическую сферы. Конечным результатом проведения такой акции Н.ТОМЕНКО определяет разработку комплексной стратегии поддержки, реконструкции и восстановления архитектурно-исторических памятников за счет средств Государственного и местных бюджетов, а также средств частных лиц.

Оргкомитет определил, что объектами для участия в конкурсе могут быть: замки – укрепленное жилье времен средневековья с оборонительными, хозяйственными, культовыми и другими зданиями; крепости – укрепленный оборонный пункт с крепкими капитальными сооружениями; дворцы – большое здание, предназначенное для проживания знатных семей и связанное с конкретными историческими событиями. К участию в акции не будут приниматься здания величественной архитектуры, которые имеют общественное или культурное назначение (дворцы культуры, спорта, детей и юношества и т.п.).

В результате проведения акции будут избраны 7 чудесных замков (крепостей, дворцов) Украины и 7 замков (крепостей, дворцов), которые находятся под угрозой скорого разрушения и исчезновения.

Акция будет проходить в несколько этапов: I этап (март 2010 г. – май 2010 г.) – объявление начала акции и принятие предложений по ее участникам; ІІ этап (май 2010 г. – сентябрь 2010 г.) – представление областями своих номинантов, организация пресс-туров. Накануне Всемирного дня туризма и Дня туризма в Украине 27 сентября 2010 года состоится определение 21 финалиста акции. ІІІ этап (октябрь 2010 г. – декабрь 2010 г.) – определение победителей акции путем экспертного и Интернет-голосования.

Н.ТОМЕНКО также сообщил, что сейчас ведутся переговоры с несколькими телевизионными каналами, которые могут оказать не только новостную поддержку, а путем создания отдельных программ, посвященных культурным достопримечательностям.

Неизменными организаторами акции остаются – Фонд Николая Томенко «Справедливая страна», Государственная служба туризма и курортов Украины, Национальная радиокомпания Украины, телеканал «ICTV», УНИАН и многие другие средства массовой информации.

В свою очередь Председатель общественного совета при Госкомтелерадио Юрий АРТЕМЕНКО отметил, что проведение подобных акций реально способствует росту количества посетителей этих объектов и наполнению их бюджетов. “Люди, благодаря распространению информации об этих объектах, туда ездят. Растет посещение в разы”, - сказал он. Ю.АРТЕМЕНКО отметил, что популяризация этих объектов важна с учетом проведения Евро-2012, поскольку болельщики, которые посетят Украину, будут иметь возможность посетить и наиболее привлекательные исторические объекты. “Посетив тот или другой замок, он оставит там деньги, и таким образом наполнит бюджет”, - сказал он.

В свою очередь главный редактор информационного агентства УНИАН Александр ХАРЧЕНКО отметил, что успех этой акции в значительной мере зависит от средств массовой информации. “Но главное не просто рассказывать об этих замках и их истории, а обращать внимание на те проблемы, которые существуют”, - сказал А.ХАРЧЕНКО. Кроме того, сказал он, проведение подобных акций позволяет рассказать и о людях, которые делают все для сохранения истории Украины и занимаются возрождением историко-культурного наследия.