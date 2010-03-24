Киев. 24 марта. УНИАН. Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО выступает за повышение роли государственного учреждения, занимающегося развитием туризма

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я высказывался новым членам правительства и новому правительству, потому что считаю, что статус института, который занимается туризмом, должен быть повышен”, - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, это должен быть или отдельный комитет по вопросам туризма, который не будет входить в систему Министерства культуры, или более “статусный институт в системе органа, занимающегося подготовкой к проведению Евро-2012”.

“Сегодня есть хороший случай активно поработать, чтобы туризм мы толковали более экономически и организационно”, - сказал он. Н.ТОМЕНКО отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, каким будет решение нового правительства по этому вопросу. “Но нам нужно подумать, что туризм, как одна из бюджетных сфер, является одной из статей доходов”, - сказал он. Н.ТОМЕНКО отметил, что об этом нужно подумать новой правительственной команде.