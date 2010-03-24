Киев. 24 марта. УНИАН. Ученые-атомщики инициируют создание Агентства по ядерной энергетике и ядерным технологиям для объединения научного и технологического ресурса отрасли.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили научный сотрудник Института ядерных исследований, кандидат физико-математических наук Анатолий ШВЕДОВ и руководитель проекта разработки Кропивенского месторождения редких металлов Ярослав СНИГУР.

Соответствующий пункт внесен в проект меморандума, разработанного учеными-атомщиками, который будет передан Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, получившему приглашение принять участие в Саммите по вопросам глобальной ядерной безопасности в Вашингтоне 12 апреля.

По словам Я. СНИГУРА, в задачи Агентства помимо изучения научных вопросов отрасли должна входить также разработка стратегии развития атомной энергетики в Украине, которая должна быть построена на принципах энергонезависимости и диверсификации технологий в атомном комплексе страны.

«Это дало бы возможность сконцентрировать в одних руках как научный, так и технический и технологический ресурс, и главное - финансовый ресурс, для того чтобы наши ученые могли серьезно работать над новыми проблемами», - отметил Я. СНИГУР.

Кроме того, в разработанном учеными меморандуме поставлен вопрос о необходимости внедрения в Украине ядерных технологий четвертого поколения (тяжеловодные реакторы), а также законодательного оформления статуса Украины как ядерного государства.