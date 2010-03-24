«Новофлот» заявляет о препятствовании работе буксирного флота компании в акватории порта «Южный»

Киев. 24 марта. УНИАН. Крупнейший оператор буксирных услуг – компания «Новофлот» - заявляет о препятствовании деятельности буксирного флота компании в акватории порта «Южный».

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор компании Вахтанг ХАНТАДЗЕ.

«После того как нас в очередной раз остановили, мы вчера подали протест в Генеральную прокуратуру Украины с требованием дать оценку и привлечь к ответственности виновных лиц, прежде всего начальника порта Юрия КРУКА», – заявил он.

По его словам, в прошлом году «Новофлот» подписал договор со стивидорной компанией «Трансинвестсервис» (ТИС), причалы которой находятся в акватории малого Аджалыкского лимана (акватория порта «Южный»), на предоставление услуг по швартовке, заводу/выводу судов. Однако начальник порта «Южный» выдал запрет на работу буксиров, которые не принадлежат порту.

«Ни одного дня нам не удалось поработать», – отметил В.ХАНТАДЗЕ, подчеркнув, что это продолжается с августа 2009 года.

По данным гендиректора компании, за указанный период убытки «Новофлота» составили 2 млн. 850 тыс. евро. Все это время «Новофлот» искал защиты в суде и прокуратуре, поскольку в компании считают, что начальник порта «Южный» своим решением нарушает Конституцию Украины, Кодекс торгового мореплавания, Хозяйственный, Административный кодексы.

Как сообщил В.ХАНТАДЗЕ, 23 октября 2009 года Хозяйственный суд Одесской области постановил не препятствовать деятельности «Новофлота», однако в порту проигнорировали постановление. В феврале 2010 года Высший хозсуд подтвердил решение областного хозсуда, однако в порту решение снова не выполнили.

По данным гендиректора «Новофлота», также не выполнено решение Черноморской транспортной прокуратуры в Одессе, которая 10 марта 2010 года вынесла протест начальнику порта и постановила урегулировать ситуацию и обеспечить деятельность «Новофлота».

По словам В.ХАНТАДЗЕ, решение о том, чей буксир использовать, должен принимать не начальник порта, а капитан судна, поскольку он отвечает за безопасность и лучше знает, какой буксир необходим для данного судна. По его мнению, начальник порта нарушает антимонопольное законодательство. «Порты должны сотрудничать с частными компаниями, которые в состоянии обеспечить буксирами порт», – отметил он.

Как отметил В.ХАНТАДЗЕ, в черноморских портах давно назрела необходимость обновления флота, поскольку степень износа буксиров составляет 95-98%.