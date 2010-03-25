В Киеве сегодня начинаются Дни правильной белорусской музыки

Киев, 25 марта. УНИАН. В Киеве сегодня в клубе "44" начинаются Дни правильной белорусской музыки.

Об этом на пресс-конференции сообщила директор концертного агентства CAD Евгения СТРИЖЕВСКАЯ.

"Дни правильной белорусской музыки начинаются сегодня и завершатся 27 марта", - сказала Е.СТРИЖЕВСКАЯ.

В свою очередь автор проекта, продюсер Первого альтернативного музыкального канала A-One Олег ТИХОНОВ сообщил, что свое творчество в клубе "44" представят такие музыкальные коллективы, как "Серебряная свадьба", Kusudama, Yellow Brick Road, Osimira, The Toobes. "Я думаю, что посетители мероприятия поймут, увидят, услышат абсолютно новые для себя направления и течения", - считает он.

"Белорусская культура и белорусская рок-культура не ограничивается только группами "Ляпис Трубецкой" или "Сябры". В эти три дня хотим показать максимальное разнообразие нашей культуры, поэтому они тематически разделены на джазовый день, на этно-день и день рок-н-ролла. Группы представлены разнообразные и интересные", - добавил директор Первого альтернативного музыкального канала A-One Олег СКОРОБОГАТЫЙ.

В то же время инициаторы проведения Дней правильной белорусской музыки в Киеве О.ТИХОНОВ и О.СКОРОБОГАТЫЙ подчеркнули, что это мероприятие не приурочено к празднованию в Беларуси Дня Воли (белорусская оппозиция отмечает этот праздник ежегодно как день провозглашения независимости и создания Белорусской Народной Республики, на официальном уровне этот праздник не отмечается – УНИАН).

"Мы не ставили такой цели. Сейчас идет переговоры о проведении Дней правильной белорусской музыки в Варшаве, Москве и Казани. Связи с Днем Воли никакой не было. Так совпало", - подчеркнул О.ТИХОНОВ.

"Я не знаю, что в Беларуси День Воли и, может быть, даже знать не хочу. Мы аполитичны", - добавил О.СКОРОБОГАТЫЙ.