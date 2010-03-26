Студенты вызывают Табачника на дуэль

Киев, 26 марта. УНИАН. Украинское студенчество сегодня “бросило перчатку” министру образования и науки Украины Дмитрию ТАБАЧНИКУ, требуя его немедленной отставки с этой должности.

Таким флеш-мобом в УНИАН сегодня началась пресс-конференция, посвященная всеукраинской акции студенчества "Табачника – геть!". Участники пресс-конференции вошли в зал в белых перчатках, сняли по одной и бросили их якобы в лицо Д.ТАБАЧНИКУ.

"Вызов абсолютно прямой. Мы сегодня это еще раз подтверждаем, поскольку еще 15 марта все студенты уже бросили ему вызов. В дальнейшем протестные акции в Украине будут продолжаться, и кампания "Табачника – геть!" откровенно заявляет: господин министр, вы не нравитесь студенчеству, вы не тот человек, который является для них авторитетом, поэтому просим вас уйти с честью с этой должности. Мы будем продолжать протестные акции до тех пор, пока такое решение не будет принято", - сказала представитель Общественного совета при Министерстве образования и науки Украины Елена ФРАНКОВСКАЯ.

В то же время, по ее словам, студенчество соглашается выслушать позицию министра, если он пожелает встретиться со студентами в прямом эфире или на пресс-конференции.

Студенты также заявили о давлении в адрес активистов общественного движения "Табачник – геть!" со стороны ректоратов, а также правоохранительных органов. По их словам, во время нескольких акций милиция прибегала к задержаниям студентов.

В частности, первые задержания произошли накануне, 25 марта, в Киеве во время очередной акции с требованием отставки Д.ТАБАЧНИКА перед главным корпусом Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, когда к этому учебному заведению приехал министр науки и образования на совещание с ректорами.

"Милиция так и не смогла сформулировать основания, по которым я был задержан. Я провел в участке больше двух часов, где у меня сняли отпечатки пальцев, пошутили, что хорошо иметь дело с интеллигентами, поскольку нет шрамов на руках и красиво выходят отпечатки пальцев. Обыскать меня не осмелились, а уже после всех задержанных обыскивали", - сообщил аспирант Анатолий ПИКУЛЬ, который был вчера задержан в Киеве.

Участников студенческого сопротивления поддержал также и украинский писатель Анатолий ДНИСТРОВЫЙ, который обнародовал обращение к ректорам высших учебных заведений, студенты которых протестуют против назначения Д.ТАБАЧНИКА. "Мы просим вас в это нелегкое время, когда гражданское общество рождается в муках, подставить нам свое плечо поддержки. Призываем публично заверить студенческое общество, что вы не будете оказывать давления на студентов ваших вузов, которые выражают собственную гражданскую позицию об отставке Д.ТАБАЧНИКА с должности министра образования и науки Украины", - говорится в обращении.

В конце пресс-конференции ее участники сняли и вторую перчатку. "Революция не делается в белых перчатках, поэтому мы снимаем и вторую перчатку", – заявила Е.ФРАНКОВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 15 марта во всех регионах проходят студенческие акции с требованием отставки Д.ТАБАЧНИКА с должности министра образования и науки.