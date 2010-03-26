Аспирант Пикуль не исключает обращения в суд относительно незаконности своего задержания во время акции студентов в Киеве

Киев. 26 марта. УНИАН. Один из участников студенческой акции "Табачника – прочь!" Анатолий ПИКУЛЬ, который был накануне задержан перед Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко за распространение листовок, не исключает своего обращения в суд относительно незаконности действия правоохранительных органов.

Об этом А.ПИКУЛЬ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Фактически у меня было 2 часа потраченного времени, немного потраченных нервов, поскольку забрали телефон, по-видимому, переписали себе адресную книгу и испортили настройку адресной книги в телефоне. Является ли это достаточным основанием, чтобы с ними судиться, я еще буду консультироваться с юристом", - сказал А.ПИКУЛЬ.

По его словам, в Шевченковском районном управлении МВД в г. Киеве его охранял конвой из трех человек. "Людям явно работы не хватает... За несчастные розданные 4 листовки такое турне в участок", – прибавил участник акции.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 15 марта во всех регионах проходят студенческие акции с требованием отставки Дмитрия ТАБАЧНИКА с должности министра образования и науки.