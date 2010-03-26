Активист “Антитабачной кампании” заявляет, что в отношении него возбуждено уголовное дело по политическим мотивам

Киев. 26 марта. УНИАН. Активист “Антитабачной кампании”, член Конгресса украинских националистов Николай КОХАНИВСКИЙ заявляет, что милиция по политическим мотивам возбудила в отношении него уголовное дело.

Об этом Н.КОХАНИВСКИЙ заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.КОХАНИВСКОГО, 17 марта друзья пригласили его принять участие в акции студентов возле Министерства образования и науки против назначения Дмитрия ТАБАЧНИКА на должность министра. Среди студентов, которые принимали участие в акции, был один немолодой мужчина с плакатом в поддержку Д.ТАБАЧНИКА. По словам Н.КОХАНИВСКОГО, надпись на плакате унижала присутствующих участников акции, поэтому он выхватил у мужчины этот плакат и пошел прочь, но тот догнал его и спровоцировал драку. Н.КОХАНИВСКИЙ утверждает, что это был помощник народного депутата Д.ТАБАЧНИКА Виктор ВОРОНИН.

По словам активиста, позже ему стало известно, что Шевченковское районное управление милиции Киева возбудило в отношении него уголовное дело.

Н.КОХАНИВСКИЙ объяснил, что в свое время через СМИ обвинял Д.ТАБАЧНИКА во лжи, “потому что это он пустил слухи, что в 2007 г. Ленин (памятник В.Ленину в Киеве) занесен в (списки) ЮНЕСКО”. И теперь, по убеждению Н.КОХАНИВСКОГО, с помощью В.ВОРОНИНА Д.ТАБАЧНИК над ним “расправляется” за эти заявления.

“Я уверен, что это дело, конечно, политическое. Не столько я его ударил, сколько наши отношения в виртуальном пространстве тянутся уже очень давно”, - сказал Н.КОХАНИВСКИЙ.

В свою очередь адвокат Сидор КИЗИН отметил, что 17 марта возле Минобразования во время инцидента дежурили сотрудники милиции, которые видели, как все происходило и никого не задержали.

“То есть не было никаких оснований задерживать. А позже кто-то нажал - неизвестно кто, очевидно, на руководителя новоназначенного киевской милиции. И я думаю, что просто осуществляется давление на следователя с целью любой ценой задержать и арестовать КОХАНИВСКОГО”, - уверен адвокат.

По его словам, инцидент спровоцировал В.ВОРОНИН, чтобы возникли основания возбудить уголовное дело в отношении Н.КОХАНИВСКОГО по статье – 296 ч.2 (хулиганство), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

“Сейчас на 12 часов нас вызывают к следователю, и у нас есть все основания думать, что Н.КОХАНИВСКОГО могут арестовать ”, - заявил адвокат.

“И это, возможно, последнее публичное интервью КОХАНИВСКОГО перед его арестом, который, мы понимаем, будет политической расправой “, - сказал С.КИЗИН.

Он утверждает, что следователь уже допустил достаточно много нарушений во время расследования дела.

“Есть показания 10 свидетелей, которые ясно говорят о том, что ВОРОНИН спровоцировал КОХАНИВСКОГО... Следователь не взял объяснения у самого КОХАНИВСКОГО, перед тем как возбуждать уголовное дело”, - отметил адвокат .

Как сообщал УНИАН, 30 июня 2009 г. члены праворадикальной националистической организации повредили памятник Ленину в центре Киева. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и задержаны 5 человек. Они объяснили свои действия тем, что в Украине не выполняется указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «О дополнительных мерах по увековечению памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине», в котором, в частности, речь идет о демонтаже памятников и памятных знаков лицам, причастным к организации и осуществлению голодоморов и политических репрессий в Украине.

2 июля 2009 года Шевченковский районный суд Киева вынес решение об освобождении из-под стражи под подписку о невыезде пяти человек, которые повредили памятник Ленину.

Позже стало известно, что к повреждению памятника Ленину в столице причастен активист КУН Н.КОХАНИВСКИЙ.