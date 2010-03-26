Депутаты из Партии регионов считают, что расследование дел по Лозинскому и развращению детей затягиваются преднамеренно

Киев. 26 марта. УНИАН. Народные депутаты от фракции Партии регионов считают необходимым заслушать во ВР информацию генерального прокурора по расследованию дела о возможной причастности депутатов к развращению детей.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сказал народный депутат от фракции Партии регионов Владимир ОЛЕЙНИК.

Кроме того, по его словам, целесообразно было бы, чтобы был заменен следователь, который занимается этим делом.

“Необходимо нам вновь Генерального прокурора услышать, в какие сроки завершится расследование этого дела. Мы что, будем ждать совершеннолетия детей?”, - сказал он. По словам В.ОЛЕЙНИКА, с каждым днем конкретных доказательств становится все меньше. “Я считаю, что нужно заменить следователя. Я с ним общался, хороший парнишка молодой, но я как человек, у которого достаточно опыта, увидел, что у него нет достаточно опыта профессионального и жизненного”, - сказал В.ОЛЕЙНИК.

Со своей стороны народный депутат от Партии регионов Виктор КОРЖ отметил, что расследование этого дела преднамеренно затягивается, и просматриваются в этом вопросе “следы политической коррупции”. “Одна известная всем политическая сила продемонстрировала здесь круговую поруку антигражданскую, и заявления политиков из БЮТ и бывшего министра внутренних дел - они четко являются подтверждением этого”, - сказал народный депутат. Кроме того, добавил он, по этому вопросу блокируется и работа соответствующей ВСК ВР, которую возглавляет народный депутат от КПУ Екатерина САМОЙЛИК. “Сегодня можно констатировать бездеятельность нашей комиссии”, - сказал он. В.КОРЖ отметил, что второе заседание ВСК запланировано только на вторник, 30 марта, но материалы к этому заседанию так и не розданы членам комиссии. “Поэтому тема разговора для меня неизвестна”, - сказал он. Кроме того, по словам народного депутата, прокуратура в письменной форме отказалась от сотрудничества с ВСК, и запретила пострадавшим детям и их родным принимать участие в заседание Комиссии. “Мотивируется это все тайной следствия. Понимаю, что тайна следствия существует, но отказываться от сотрудничества с высшим законодательным органом - это незаконно”, - добавил В.КОРЖ.

Во время пресс-конференции депутаты также указали и на затягивание другого резонансного дела – причастности экс-депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО к убийству. По мнению В.ОЛИЙНЫКА, если бы на выборах Президента не победил Виктор ЯНУКОВИЧ, то В.ЛОЗИНСКИЙ “в прокуратуру не пришел бы, а пришел на Банковую (Администрация Президента – УНИАН)”. Народный депутат выразил сомнение, что представители правоохранительных органов действительно проводили розыск В.ЛОЗИНСКОГО. Он обосновал это тем, что на веб-сайте милиции Кировоградской области, где произошло преступление, не было размещено соответствующее объявление и не было размещено фото беглеца. “У меня есть версия, которая нуждается в проверке, что его скрывали высокопоставленные сотрудники МВД”, - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 13 октября 2009 года народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”.

Руководство “Артека”, в свою очередь, заявило, что факты развращения детей к центру не имеют никакого отношения.

Позже стало известно, что по этому вопросу народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направлял многочисленные депутатские обращения к Президенту, Генпрокуратуре и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют три народных депутатов.

В свою очередь, 14 октября 2009 года министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не имеет доказательств причастности народных депутатов к развращению детей.

Он сообщил, что еще в апреле 2009 года в деле о развращении двух несовершеннолетних детей выдвинуто обвинение и был задержан отец этих детей – главный редактор журнала "Артек" Дмитрий ПОЛЮХОВИЧ.

Справка УНИАН. 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения Валерий Олийнык.

По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, осуществленное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания пострадавшего либо других лиц, либо выполненное на заказ, либо такое, что привело к смерти пострадавшего).

3 июля Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он был задержан в Киеве 1 марта этого года.

3 марта Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.

В.ЛОЗИНСЬКИЙ продолжает находиться в Лукьяновском СИЗО. Свою вину он до сих пор так и не признал. Под стражей и его соучастники - экс-прокурор Голованевского района Е.ГОРБЕНКО, егерь В.ПЕРЕПЕЛИЦЯ, помощник участкового инспектора О.ШТУКА. Бывший начальник райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИЙ отпущен под подписку о невыезде.