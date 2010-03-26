Глава организации «Громада и право» обвиняет руководство порта «Южный» в предоставлении преференций российским компаниям

Киев. 26 марта. УНИАН. Глава общественной организации «Громада и право», независимый журналист Сергей ГУРЖОВ обвиняет руководство порта «Южный» в предоставлении преференций российским компаниям.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по имеющимся у него данным за прошлый год, в порту завышены цены на услуги судозаходов для украинских экспортеров в два раза, по сравнению с аналогичными ценами для россиян. Таким образом, сообщил С.ГУРЖОВ, украинские компании несут убытки в размере 17,8 млн. долл. в год, тогда как их российские конкуренты пользуются льготами в размере до 10 млн. долл. в год.

«Есть статистика по компаниям, на основании ее я сделал выводы», – сказал он.

Как отметил С.ГУРЖОВ, скидки предоставляются некоторым горно-металлургическим предприятиям Российской Федерации. В то же время, по его словам, ему не удалось взять ответный комментарий у руководства порта «Южный».

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Южный» является самым глубоководным портом, входит в тройку ведущих портов Украины (Ильичевск, Одесса, Южный).

Порт расположен на северо-западном побережье Черного моря в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от порта Лиман и Одессы. Соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м.