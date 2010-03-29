16 апреля 2010г. в Киеве состоится XI Международная конференция "Интернет-Бизнес` 2010". В конференции примут участие представители ведущих украинских и зарубежных Интернет-компаний и веб-проектов из России, Латвии, Беларуси и Украины, что позволит получить реальную картину рынков Интернет-технологий, а также получить информацию о новых решениях в сфере Интернет-технологий как в Украине, так и за рубежом. Конференция будет проходить в рамках выставки elcom` 2010, организатор компания "Евроиндекс".

Доклады и презентации будут посвящены рынку Интернет-технологий в Украине и за рубежом, а также будут освещены вопросы Интернет-маркетинга и Интернет-рекламы.

Тема конференции: "Интернет-технологии - источник успеха в бизнесе".

На конференции с докладами выступят представители ведущих украинских и зарубежных компаний и Интернет-проектов: Gemius Ukraine, МЕТА, RankWing, Industrail Media, Украинская Баннерная Сеть, WebComplIT, ПриватБанк, Aukro.ua, B2Blogger, TurboSMS, ассоциация УЭЛБУ, Heaven Group Co., SEO-Study.ru, Делфи, Акавита, ЭлВисти, FreeHost и другие.

Впервые в истории проведения конференций "Интернет-Бизнес" проектом SEO-Study.ru будет организована Интернет-трансляция живого доклада с использованием видео-трансляции – докладчик будет находиться в Санкт-Петербурге, Россия. Также впервые конференцию можно будет смотреть в онлайн-режиме через Интернет. Этот видео-сервис обеспечит компания Heaven Group Co.

В рамках конференции будет проведен Круглый стол, состоится обсуждение темы: "Состояние и пути развития рынка Интернет-технологий в Украине".

Место проведения: Киев, ул.Салютная 2-Б, экспоцентр "КиевЭкспоПлаза", павильон N 1, конференц-зал N 4, экспоцентр "КиевЭкспоПлаза".

Регистрация участников на веб-сайте – http://www.inter-biz.com.ua/request.php

Организаторы: КАРЕ, Евроиндекс, Бизнес-Регистр.

Титульный спонсор: МЕТА.

Телевизионный спонсор: Первый Деловой телевизионный канал.

Технический спонсор: FreeHost.

Мультимедийный спонсор: Heaven Group Co.

Поддержка ассоциаций: Ассоциация участников электронного бизнеса Украины (УЭЛБУ),

Украинская Ассоциация Интернет-рекламы (УАИР).

Информационные спонсоры: Пресс-Биржа, Бизнес-Гид, RedTram, Винницкая реклама, AUTO.ria.ua, DOM.ria.ua, Бизнес-Досье, УкрФирм, Деньги плюс, Оксфордский саммит лидеров, Что это?, Internet UA, УНИАН, B2BLogger, Promo.md, Украинская Баннерная Сеть, Байнет 2.4, myRadio, OWOX, stat24, Trinet, eLama, СПИК, Otvety, UMI.CMS, IT-JOB.by, Металлика, ОБОЗ.ua, EST.ua, Aviso, Lviv Startup Club, Adreport; Информационные технологии для менеджмента; Развитие бизнеса, личности, успеха.

Заочные участники: Promodo, Clear Design, Контакт, Пошук, UA-Регион, Международный Бизнес.

Партнеры: деловые и специализированные издания Украины, ведущие Интернет-проекты украинской сети Интернет и зарубежья.

Целевая аудитория: приглашаются руководители украинских фирм и предприятий различных направлений бизнеса, ведущие специалисты в области Интернет-рекламы, широкий круг Интернет-пользователей, представители средств массовой информации Украины.

Организационный комитет

XI Международная конференция "Интернет-Бизнес’ 2010"

Тел.: (067) 276-94-11, (044) 430-08-36

E-mail: inbiz-11@i.ua

http://www.inter-biz.com.ua