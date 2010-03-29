«УКРНЕТ» поддержал триумфальный праздник танца

Национальный интернет-портал «УКРНЕТ» стал генеральным информационным партнером международного детского фестиваля «Гран Па», который состоялся в минувшие выходные в Донецке. Балетные школы из Норвегии, Японии, России, Арабских Эмиратов и Украины представили зрителям свои лучшие программы: «Пер Гюнт», «Русалочка», «Магия Гарри Поттера».

Организатором фестиваля в очередной раз выступил Народный артист Украины Вадим Писарев, а открывала праздник глава оргкомитета, супруга Президента Украины Людмила Янукович.

«Я бесконечно рада, что этот уникальный праздник хореографического искусства в седьмой раз проводится в столице Донбасса. Хочется пожелать организаторам обретать новых друзей и сподвижников», - призналась первая леди страны со сцены Донецкого национального академического театра оперы и балета им. А.Б.Соловяненко.

Забитый до отказа зрительный зал то и дело аплодировал стоя, а это значит, что для многих молодых танцоров участие в фестивале станет трамплином к более высоким вершинам.

«Национальный интернет-портал «УКРНЕТ» принимает участие во всевозможных благотворительных, спортивных и культурных мероприятиях. Особое внимание мы уделяем талантливым, творческим и одаренным детям, которые являются примером для подражания своим сверстникам. Мы благодарны нашему другу, народному артисту Украины Вадиму Писареву за почетную миссию находить и развивать таланты, и прекрасно организованное мероприятие - международный детский фестиваль «Гран Па», - сказал директор по развитию «УКРНЕТ» Тимофей Нагорный.