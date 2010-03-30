Украине есть чем гордиться: за два дня – 5 рекордов!

«Эпицентр К» признан самым большим гипермаркетом формата DIY в мире!

27 и 28 марта 2010 года в Эпицентре на Берковецкой, 6-В экспертная комиссия национального проекта «Книга рекордов Украины», аккредитованного партнера Книги рекордов Гиннеса, зафиксировала 5 новых рекордов! «Эпицентр К» был награжден в номинациях «Самый больший строительно-хозяйственный гипермаркет формата DIY в мире» и «Кратчайший срок строительства строительно-хозяйственного гипермаркета формата DIY в мире». Кроме того, на показательном выступлении во время праздника украинские спортсмены-богатыри установили 2 рекорда Украины и 1 мировой.

На протяжении двух дней посетителей Эпицентра ожидало множество развлечений и приятных сюрпризов – мастер-классы и конкурсы от звезд, розыгрыши подарков и скидок, народные гуляния с фольклорным коллективом, футбольное шоу от звезд, баскетбольный фристайл от харизматичного участника шоу «Украина имеет талант!» Сергея Дубровского и много других. За два дня среди покупателей Эпицентра было разыграно 200 000 грн. и тысячи подарков.

В рамках празднования 28 марта на площадке перед строительно-хозяйственным гипермаркетом «Эпицентр К» состоялся праздник богатырских рекордов. Нина Геря, капитан женской сборной Украины по перетягиванию каната, установила новый рекорд Украины по перенесению «коромысла» весом 250 кг на скорость (дистанция 25 м). Зафиксирован результат Нины: 21 сек. Сергей Романчук (мировая топ-десятка в упражнении самые «сильные руки») побил рекорд Украины в упражнении «прогулка фермера» - перенесение 2-х чемоданов по 171 кг на максимальное расстояние. Зафиксирован результат Сергея: 27 метров 10 см. Виталий Герасимов, чемпион мира 2009 года среди атлетов весом до 105 кг, установил мировой рекорд в поднятии гантели весом 79 кг на разы. Зафиксирован результат Виталия: 10 раз за 1 мин. 10 сек. (предыдущий мировой рекорд – 9 раз за 90 секунд).

Вечером два дня подряд напротив гипермаркета «Эпицентр К» проходили гала-концерты, в которых принимали участие Влад Яма, Виктор Павлик, Василий Бондарчук, Фоззи и НеДиля, Мирослав Кувалдин, Александр Воевуцкий, Ларсон, группы Авиатор, Dруга Река, Тартак, Дантес&Олейник, Dі Lemma, Павлики Інт., Пара нормальных. Кроме того, на протяжении дня любимых исполнителей можно было увидеть на территории гипермаркета в новом амплуа. Сашко Положинский, лидер группы «Тартак», по-видимому, неслучайно избрал такое название для своего коллектива, ведь как оказалось, он искусно управляется с бензопилой. Диля, лидер группы НеДиля, на виду у покупателей Эпицентра готовил плов, Василий Бондарчук пек блины, а вот группа Авиатор решила отдохнуть и поиграть в бильярд в отделе «Деко».

Как отметила основательница компании «эпицентр К», Галина Герега во время церемонии награждения гипермаркету-рекордсмена: «Это победа Украины и наших покупателей, которые нам доверяют, которые строят свое будущее вместе с Эпицентром, и которые пришли сегодня отпраздновать это событие вместе с нами! Этот рекорд – действительно достижение Украины, которое красноречивее любых слов говорит, что украинцы умеют работать по мировым стандартам. Мы искренне убеждены, что это достижение будет вдохновлять всех наших соотечественников самоотверженно работать и достигать своих вершин!».