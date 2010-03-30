8 апреля в Киеве состоится “Концерт премьер” из произведений турецких композиторов - “Мистическая любовь”

Киев. 30 марта. УНИАН. 8 апреля в Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко состоится “Концерт премьер” из произведений турецких композиторов - “Мистическая любовь”.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН автор и творческий руководитель проекта “Концерт премьер”, дирижер симфонического оркестра Национальной оперы Украины Герман МАКАРЕНКО.

“В ходе концерта мы хотели представить культуру Турции. Впервые украинские слушатели могут увидеть танцы дервишей”, - сказал он.

Г.МАКАРЕНКО напомнил, что в рамках “Концерта премьер” украинцы уже услышали произведения чешских и азербайджанских композиторов.

В свою очередь посол Турции в Украине Ахмет Бюлент МЕРИЧ отметил, что в этом уникальном концерте “музыкальное богатство Запада встретится с богатством Востока, чтобы создать гармоничное соединение”. “Таким образом, две соседние страны объединятся благодаря музыке”, - сказал посол.

Дипломат отметил, что такой концерт проходит впервые, и предложил сделать 8 апреля Вечером дружбы Украины и Турции.

Солист, композитор и исполнитель Мустафа ТАНЕРИ, в свою очередь, сообщил, что над программой концерта музыканты работали 8 месяцев. По его словам, это мероприятие откроет возможности для сотрудничества в культурной сфере.

Концерт организован при поддержке Посольства Турецкой Республики в Украине и компаний “Icg Investments” и “Киев-Классик”, а также генерального спонсора - компании “Догуш”, официального спонсора - “Гюльсан”, авиакомпании “Турецкие авиалинии” и компаний “Сolins”, “Юнава Стар” и “Эйр тайз”.