Власть ненадлежащим образом реагирует на журналистские расследования – мониторинг

Киев. 30 марта. УНИАН. Органы власти и местного самоуправления ненадлежащим образом реагируют на журналистские расследования.

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители международной общественной организации “Интерньюз-Украина”.

По их данным, мониторинг эффективности проведенных журналистских расследований в контексте реагирования на них органов государственной власти и инициации расследования дел, которые стали предметом журналистских расследований на региональном уровне, был проведен среди печатных СМИ Черкасской области. В целом мониторинг проводится относительно 8 изданий.

“Органы власти и местного самоуправления реагируют не на публикацию в СМИ, а на событие, если оно достаточно резонансное для региона, или на обращение пострадавших лиц с письменными жалобами в орган (власти). То есть органы власти не воспринимают журналистское расследование как исчерпывающий источник для реагирования на проблемы в регионе”, - сказал директор по правовым вопросам “Интерньюз-Украина” Павел МОИСЕЕВ.

При этом по результатам мониторинга было установлено, что под категорию журналистского расследования подпадают 8,75% всех материалов, относительно которых был проведен мониторинг.

В 20% случаев органы власти и местного самоуправления ненадлежащим образом отреагировали на информационные запросы МОО “Интерньюз-Украина”.

В то же время 70 опрошенных экспертов выразили неудовлетворение качеством журналистских расследований.

Уровень реакции органов власти на журналистские расследования по 5-балльной шкале эксперты оценили в 2,3 балла.

Общий уровень сотрудничества органов власти и СМИ по реагированию на журналистские расследования по 5-балльной шкале эксперты оценили в 2,4 балла.

По данным мониторинга и оценкам экспертов, количество материалов в СМИ, которые можно квалифицировать как журналистское расследование, а также их качество является низкими. Согласно данным конвент-анализа, имеются лишь отдельные профессиональные материалы.

Основной причиной малого количества и низкого качества журналистских расследований, по мнению экспертов, является уверенность журналистов в том, что органы власти не будут реагировать на материалы расследований. За незначительными исключениями, уровень реакции органов власти на журналистские расследования является формальным. Органы власти и местного самоуправления не воспринимают журналистское расследование как достаточное основание для реагирования на проблемы в регионе. Основными причинами ненадлежащего реагирования на журналистские расследования является нежелание должностных лиц принимать участие в расследовании и отсутствие квалифицированного персонала, отмечают эксперты.