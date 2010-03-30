«АэроСвит» рассчитывает на решение вопроса налогообложения при ввозе воздушных судов в Украину

Киев. 30 марта. УНИАН. Авиакомпания «АэроСвит» рассчитывает, что авиационные власти Украины обратят внимание на решение вопроса налогообложения при ввозе воздушных судов в Украину.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН помощник генерального директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

По его словам, в Европе для авиакомпаний существуют льготы при ввозе судов, тогда как в Украине этого нет. «Практически украинские авиакомпании лишены возможности покупать новые самолеты, так как в преимущественном большинстве стран Европы самолеты, которые ввозятся и используются для международных полетов, они ввозятся по нулевой ставке НДС, в Украине - это 20%. А учитывая стоимость новых самолетов, это очень большая сумма получается. Уже в этом украинские авиакомпании находятся в худших условиях , чем зарубежные», - сказал С.КУЦЫЙ.

Кроме того, по его словам, нератификация Украиной Кейптаунской конвенции также ставит украинские авиакомпании в неравное положение с европейскими. «Нератификация Украиной Кейптаунской конвенции приводит к тому, что лизингодатель или продавец воздушного судна незащищен, поскольку если компания обанкротится, он не сможет забрать этот самолет, самолет начинают продавать за долги, хотя он не выплачен до конца. И поэтому получить кредитование под покупку воздушного судна можно под намного большие проценты, чем это могла бы сделать любая европейская компания. Фактически воздушное судно, которое покупается украинской компанией, оно в 1,5 раза дороже, чем судно, которое покупается европейской компанией. И в этом есть большое неравенство в условиях. И мы надеемся, что и эти вопросы также будут решаться Госавиаадминистрацией с учетом на будущее присоединения Украины к единому авиационному пространству. Необходимо предоставить единые условия украинским и европейским авиакомпаниям», - отметил С.КУЦЫЙ