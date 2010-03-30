Фонд Конрада Аденауэра презентовал справочник “Украина в мире”

Киев. 30 марта. УНИАН. Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине презентовало справочник “Украина в мире”.

Как отметил на пресс-конференции в УНИАН директор Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ, книга представляет собой справочник, в котором собраны статистические показатели Украины в сравнении с другими странами в различных сферах жизни. Справочник издан на двух языках: украинском и английском.

Н.ЛАНГЕ сказал, что цель издания этой книги - показать, что “Украина не одна в мире”. Он рассказал, что уже три года живет в Украине, и у него создалось впечатление, что украинцы не знают, что они в этом мире не одни. По словам Н.ЛАНГЕ, “когда смотришь теленовости, кажется, что ежедневные споры, интриги украинских политиков важнее событий мировой политики”. Директор Фонда отметил, что в Украине мало информации о событиях международного масштаба, поєтому “мы хотели бы больше рассказать о европейских, международных стандартах”.

Н.ЛАНГЕ отметил, что эта публикация представляется полезной также и в связи с тем, что в Украине появился новый Президент, новое правительство. По его мнению, для граждан важно понимать, какой политик какого результата может достичь. “Когда имеешь в своем распоряжении сравнительную статистку, то лучше понимаешь, кто из руководителей был эффективнее в разных сферах”, - сказал Н.ЛАНГЕ.

Справочник “Украина в мире” демонстрирует место Украины в мире по более чем 30 показателям в сферах макроэкономики, энергетики, торговли, инвестиций, борьбы с коррупцией, миграции, новейших технологий, здравоохранения.