Рецепт здоровья женской груди: впервые в Украине специалисты мирового уровня 13-15 апреля 2010 года проведут в Крыму «Школу современной маммографии»

Рецепт здоровья женской груди: осведомленность + своевременное обследование + современное оборудование + квалификация врача.

Впервые в Украине специалисты мирового уровня 13-15 апреля 2010 проведут в Крыму «Школу современной маммографии» для украинских рентгенологов в рамках программы «Вместе против рака молочной железы». Отсутствие организованных и эффективных программ раннего выявления рака, использующих рентген-диагностику молочной железы (маммографию), является одной из основных причин высокой смертности от этого заболевания в Украине. Только за один год в Украине зарегистрировано 15487 случаев заболеваний раком молочной железы, из них 138 случаев рака грудной железы у мужчин. 7643 женщины умерли от этого заболевания, в т.ч. 378 в АР Крым и г.Севастополь (по официальным данным за 2008 год).

Наличие современного высокотехнологического оборудования и хорошо подготовленных специалистов в области лучевой диагностики заболеваний молочной железы могут обеспечить выявление рака на ранней стадии и снижение смертности от этого заболевания. Во многом жизнь и здоровье украинских женщин зависят от своевременности и доступности качественного обследования.

Проект «Школа современной маммографии» - это возможность повышения знаний и квалификации для врачей-рентгенологов, занимающихся диагностикой заболеваний молочной железы. Это партнерский проект компании AVON и Благотворительно Фонда «Здоровье женщины и планирование семьи», Крымского республиканского онкологического диспансера при поддержке компаний AGFA, SIEMENS и «ОНИКО». 13 – 15 апреля 2010 года в г. Ялта приглашены специалисты-рентгенологи из разных областей Украины, куда было поставлено диагностическое оборудование в рамках благотворительной программы AVON «Вместе против рака молочной железы». Обучение проводится при участии ведущих специалистов университета Левен (Бельгия) и Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина (РАМН).

Проблема диагностики рака молочной железы требует комплексного подхода: не только наличия современного диагностического оборудования и обученных специалистов, но и мотивации самих женщин. Самое точное оборудование и самый лучший специалист бездейственны до тех пор, пока женщина сама не придет на ежегодный профилактический осмотр. Поэтому в поддержку школы маммографии в Симферополе и Ялте 14 и 15 апреля (соответственно) будут организованы «Дни осведомленности» о раке молочной железы. Женщины смогут получить от волонтеров социальной благотворительной программы AVON «Вместе против рака молочной железы» важную для здоровья и жизни информацию в виде специальных листовок. Во многих случаях информация в листовке заставляла женщин задуматься о своем здоровье, благодаря этому своевременно обратиться к врачу и диагностировать заболевание, а главное - успешно пройти курс лечения. 15 апреля на набережной в Ялте будет установлен мобильный маммограф, жительницы и гостьи города смогут пройти консультацию врача и маммографию.

В преодолении рака ключевую роль играет диагностика на ранних стадиях: в 95% врачи могут гарантировать возвращение к полноценной жизни. В странах Европейского Союза, где проводятся организованные программы ранней диагностики, с помощью маммографии (рентгена молочной железы), удалось снизить смертность от этого заболевания на 30%. Сегодня в Европейском Союзе разработаны и успешно внедряются стандарты качества при проведении маммографического скрининга молочной железы. Украина делает лишь первые шаги на пути к таким стандартам. Существенным вкладом в улучшение ситуации являются партнерские инициативы компании AVON и БФ «Здоровье женщины и планирование семьи» в рамках социальной программы «Вместе против рака молочной железы». Эти инициативы направлены именно на раннюю диагностику рака молочной железы.

С 2001 года в Украине последовательно и эффективно проводится социальная благотворительная программа AVON «Вместе против рака молочной железы» в партнерстве с Благотворительным Фондом «Здоровье женщины и планирование семьи». С помощью образовательных программ, многочисленных медиа-проектов, информационных материалов для населения, бесплатной «Горячей» телефонной линии 0-800-50-50-90 удалось повысить информированность населения о проблеме рака молочной железы и мотивировать женщин обращаться к специалистам с целью ранней диагностики, в том числе, к врачам-рентгенологам.

Начиная с 2003 года, благодаря средствам, привлеченным в рамках благотворительной программы AVON «Вместе против рака молочной железы», онкодиспансеры в АР Крым, Запорожье, Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Виннице, Черкассах, Ужгороде и Киеве были оснащены современным диагностическим оборудованием (стационарные маммографы, два мобильных маммографических комплекса, УЗИ-аппарат экспертного класса, системы компьютерной радиографии для маммографии CR-85 и CR-35). С 2010 года приоритетным направлением благотворительной программы становится повышение квалификации специалистов, работающих в области рентген-диагностики и маммографии.

Дата: 13 – 15 апреля 2010г

Дата пресс-конференции: 15.04.2010 в 14:00

Место проведения: Ялта, Крым, санаторий «Россия», ул. Коммунаров, 12

Контактные лица: Анжелика Мазнева, Исполнительный директор БФ «Здоровье женщины ипланирование семьи» e-mail: womenhealth@mail.ru тел: 044- 596- 50-99, 050-543-99-11,

Наталия Королюк, Специалист по связям с общественностью ДП «Эйвон Косметикс Юкрейн» e-mail: Nataliya.Korolyuk@avon.com, тел: 044-230 – 36 – 00 *1441, 050-351-44-92

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