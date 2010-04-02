Путёвка в Испанию от «БТА Банка»

Сложившейся и устоявшейся традицией «БТА Банка» стали депозитные акции и розыгрыши призов среди клиентов. Так, в начале года обладателями денежного приза размером в 100 тыс. грн. и путевки на 2-х на Кубу стали победители акций «Гроші, гроші, гроші» и «Престижный депозит». Сейчас же ПАО «БТА БАНК» подвел итоги очередного розыгрыша - акции «Депозитная ярмарка».

Эта акция стартовала в середине января и продолжалась до 26 марта. Главный приз – поездка на одно из ярчайших событий в мире, апрельскую ярмарку в Севилье.

«БТА Банк» подвел итоги и объявляет имя победителя. Им стала Екатерина Кривошей.

Екатерина разместила депозит в феврале, практически за полтора месяца до окончания акции. «Первое, что меня привлекло в депозитах «БТА Банка» – это выгодные условия и постоянный гарантированный доступ к своим деньгам. О том, что я могу выиграть приз, даже не задумывалась. Нет, мне, конечно, очень хотелось выиграть, но предположить, что это случится, я не могла. Могу сказать, что я очень рада! Испания – одна из моих любимых стран. Поэтому побывать там – значит воплотить одно из своих заветных желаний. Спасибо «БТА Банку» за эту возможность!», - делится впечатлениями Екатерина.

«БТА Банк» и дальше продолжает развивать и совершенствовать свою депозитную линейку. Так, новым предложением Банка стал вклад «Индексированный». Уникальность этого продукта в том, что он позволяет клиенту застраховать свои деньги от риска валютный колебаний. Так, при размещении депозитного вклада в гривне, в случае роста официального курса доллара США по отношению к национальной валюте, «БТА Банк» компенсирует курсовую разницу по вкладу и процентам. Если курс снижается или остается неизменным - сумма вклада клиента неизменна и по ней начисляются проценты.