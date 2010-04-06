Глава общественной организации «Громада и право» заявляет об искажении финансовой отчетности в порту «Южный»

Киев. 6 апреля. УНИАН. Глава общественной организации «Громада и право», независимый журналист Сергей ГУРЖОВ заявляет об искажении финансовой отчетности в морском торговом порту «Южный». Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по его словам, анализ финотчетности порта за 2008 год показал, что виртуальные доходы порта намного превышают его реальные доходы. С.ГУРЖОВ предоставил таблицы с анализом доходов, согласно которым в 2008 г. план работы порта был превышен за счет приписки 1,4 млн. тонн к объему перевалки, в результате чего порт получил премии Министерства транспорта и связи, грамоты Верховной Рады. В 2008 году также к доходам были приписаны доходы от продажи валюты на сумму 580 млн. грн.

«Из 100% задекларированных портом «Южный» доходов, доходы от собственно грузовых работ составляют всего 21,3%, 45% составляют виртуальные доходы от продажи валюты и внутренних услуг, 48,5% - обязательные портовые сборы за использование государственного имущества, существующего за счет налогоплательщиков. При этом 22% доходов от общей суммы получены благодаря падению курса гривны и росту государственных тарифов», - отметил С.ГУРЖОВ. По его мнению, руководству порта необходимо «убрать приписки к доходам порта и побороться за увеличение доходов, это будет более эффективно».

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Южный» является самым глубоководным портом, входит в тройку ведущих портов Украины (Ильичевск, Одесса, Южный).

Порт расположен на северо-западном побережье Черного моря в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от порта Лиман и Одессы. Соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м.