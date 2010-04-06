Депутат от БЮТ Швец сомневается в объективности Конституционного Суда Украины

Киев. 6 апреля. УНИАН. Рассмотрение дела о конституционности создания коалиции “происходит в способ, вызывающий сомнение в объективности Конституционного Суда Украины”, заявил на пресс-конференции в УНИАН народный депутат от БЮТ, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор ШВЕЦ.

По его словам, 9 марта группа народных депутатов от Партии регионов обратилась в КС с конституционным представлением относительно официального толкования положений части 6 статьи 83 Конституции Украины, а также некоторых положений статьи 59 Закона “О Регламенте Верховной Рады Украины”, поскольку “они сами сомневались в конституционности создания коалиции, которая на тот момент формировалась”.

В.ШВЕЦ отметил, что КС уже дважды давал толкование именно этой статьи Конституции, поэтому “наличие судебных решений было безусловным основанием для отказа в открытии производства по такому конституционному представлению, но КС не обращает внимания на это и открывает конституционное производство”.

Как подчеркнул В.ШВЕЦ, рассматривается очень важный для развития общества вопрос, и “было бы логично и правильно, если бы вопрос рассматривался в КС не тайный, как происходит сейчас, а имел бы широкую публичную огласку”.

По мнению В.ШВЕЦА, действия КС дают “основания серьезно сомневаться в объективности рассмотрения конституционных представлений”. По его словам, 9 марта от группы депутатов от Партии регионов поступило представление, уже 11 марта оно было передано конституционной коллегии, а 12 марта конституционная коллегия приняла решение об открытии производства, и данное представление должно было рассматриваться в безотлагательном режиме – на протяжении одного месяца.

“Вместе с тем, аналогичное представление группы народных депутатов, которые представляют БЮТ и НУ-НС, но относительно неконституционности принятых изменений к Закону Украины “О Регламенте ВР”, а именно статьи 61, которые предусматривали возможность индивидуального вхождения народных депутатов в состав этой коалиции, лежит мертвым грузом, оно не рассматривается, несмотря на то, что мы обратились с безотлагательном рассмотрением этого представления”, - заявил В.ШВЕЦ.

По его словам, такими своими действиями “Конституционный Суд сделал определенные преференции официальному толкованию Партии регионов, а не принимает к рассмотрению представление БЮТ”.

Как считает В.ШВЕЦ, решение КС “для власти необходимо только с одной целью: этим решением, по мнению авторов данного представления, суд должен легитимизировать антиконституционный характер образования коалиции”.

По словам В.ШВЕЦА, существует информация, что “вроде бы сегодня КС должен принять решение, и если он действительно примет решение и будет легитимизировать антиконституционность данной коалиции, то этим самым будут абсолютно открыты возможности для осуществления в Украине антиконституционных действий в более широком масштабе”. Он добавил: “Если общество даст возможность, чтобы было принято неконституционное решение, то это откроет путь к широким системным возможным нарушениям прав и свобод граждан”.

Депутат призвал судей КС придерживаться положений Конституции Украины и своей присяги. Он отметил, что обвинение в адрес БЮТ со стороны оппонентов относительно давления на КС не имеет под собой никаких оснований.

В.ШВЕЦ подверг критике Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который как гарант Конституции не реагирует на нарушение Основного Закона. По его словам, В.ЯНУКОВИЧ подписал изменения к закону о Регламенте ВР, где содержались “антиконституционные нормы” относительно возможности формирования коалиции с помощью индивидуального членства отдельных народных депутатов. Он добавил, что также Президент не прореагировал на “неконституционное решение” ВР об отмене местных выборов.