Второй ежегодный украинско-кувейтский бизнес-форум пройдет 22-24 мая в столице Кувейта

Киев. 7 апреля. УНИАН. Второй ежегодный украинско-кувейтский бизнес-форум «Новые рынки - Новые возможности» пройдет 22-24 мая 2010 года в столице Кувейта - г. Эль-Кувейт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Леонид БОГДАНОВ, генеральный директор девелоперского холдинга Universal Development Construction (UDC Holding, Украина), при поддержке которого пройдет бизнес-форум.

По его словам, основной целью проведения украинско-кувейтского бизнес-форума является ознакомление представителей бизнеса и власти Кувейта и Украины с экономическим, производственным и научным потенциалом этих стран, а также с проблемами, которые являются помехой расширения сотрудничества.

Результатом форума должны стать последующее налаживанием экономических коммуникаций между участниками мероприятия и реальные шаги власти на встречу экономическим интересам двух стран.

При этом он добавил, что форум предусматривает проведение презентаций товаров, работ и услуг, которые предлагаются украинскими предприятиями для рынка Ближнего Востока, а также презентаций государственных программ и самых перспективных инвестиционных проектов передовых предприятий Украины.

Программа форума «Новые рынки - Новые возможности» предусматривает его проведение в следующем формате: презентации государственных программ и проектов бизнеса; работа в рабочих группах по отдельным отраслям, представленным на форуме; встречи в формате «один-на-один»; встречи в неформальной обстановке.

Л.БОГДАНОВ отметил, что в Форуме примут участие представители украинских министерств и торговых миссий, депутаты Верховной Рады Украины, бизнесмены и владельцы инвестиционных проектов из Украины, Кувейта и стран Персидского Залива заинтересованные в развитии двусторонних экономических связей. Форум предусматривает участие более чем 100 делегатов.

По его словам, нынешний бизнес-форум является уже четвертым подобным мероприятием, направленным на развитие экономического сотрудничества между Украиной и Ближним Востоком.

Исходя из полученного опыта, на сегодня определены основные отрасли, которые являются наиболее привлекательными для арабских бизнесменов. Среди них сельское хозяйство и продукты питания; высокие технологии; строительство, развитие инфраструктуры и современные строительные технологии; энергетика и тяжелая промышленность; банковский сектор.

Также Л.БОГДАНОВ добавил, что для поддержки развития экономических отношений между Украиной и странами Ближнего Востока, а также для информирования заинтересованных сторон был создан специальный интернет–ресурс «Форум Украинско-Арабского Экономического Сотрудничества» www.arabia-ukraine.com.