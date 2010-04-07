Hotel Development Holding до осени планирует привлечь около 50 млн. долл. путем частного размещения акций для развития сети гостиниц Etap

Киев. 7 апреля. УНИАН. Hotel Development Holding, созданный для управления сетью гостиниц Etap в Украине, до осени этого года планирует привлечь около 50 млн. долл. путем частного размещения акций для развития сети.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор UDC Holding Леонид БОГДАНОВ сегодня в интервью журналистам.

По его словам, частное размещение около 80% акций холдинга осуществляется за рубежом.

Л.БОГДАНОВ отметил, что до конца 2011 года UDC Holding планирует завершить строительство пяти гостиниц Etap: в Киеве (две гостиницы, одна из которых в аэропорту «Борисполь»), Львове, Харькове, Одессе. Площадь гостиниц составляет 3-4 тыс. кв. м.

Инвестиции в строительство одной гостиницы составляют около 3,5 млн. долл., в строительство пяти гостиниц – 15-18 млн. долл. На сегодня в строительство гостиниц компания инвестировала 3,5 млн. долл.

Л.БОГДАНОВ уточнил, что строительство всех гостиниц начнется в июле т.г.

Компания также рассматривает строительство гостиниц Ibis и Novotel во Львове, однако участок под застройку гостиниц Novotel находится в охранной зоне ЮНЕСКО.

«Это достаточно сложная площадка. Мы внесли свои предложения, там должен пройти конкурсный отбор», - добавил он.

По его данным, в развитие сети гостиниц Etap в течение двух лет планируется инвестировать около 100 млн. долл. Инвестиции осуществляются через Украинский фонд недвижимости (Швейцария), а также путем целевого привлечения средств.

Как сообщал УНИАН, ранее UDC Holding планировал начать строительство по одной гостинице Etap в Киеве, Одессе, Харькове и двух гостиниц Etap и Ibis во Львове весной 2010 года.

Всего холдинг планирует строительство 31 гостиницы, из которых 25 1-2-звездочных гостиниц Etap в каждом регионе Украины и шесть 2-3-звездочных гостиниц Ibis в городах-милионниках. Общая сумма инвестиций в строительство 31 гостиницы составит больше 100 млн. долл.

UDC Holding заключил контракт с международным оператором Accor Group на управление сетью гостиниц.

Справка УНИАН. Девелоперский холдинг Universal Development Construction (Украина) был создан путем объединения активов компаний «Ваш дим» (Львов), «Технопарк ЛЗТА» (Львов) и «Универсальной девелоперской компании» (Киев). Холдинг объединяет значительное количество земельных участков, объектов недвижимости и незавершенного строительства. Стоимость активов холдинга оценивается в 150-200 млн. долл.

Холдинг реализует проекты по строительству офисной, гостиничной, логистической, промышленной и жилой недвижимости.

Accor Group – один из ведущих гостиничных операторов в Европе с более чем 4 тыс. гостиниц: Sofitel (5*), Novotel (4*), Mercure/Ibis (3*), а также Parthenon (курортные гостиницы), Suitehotel, Accor Thalassa (SPA и курорты), Club Mediterranee (оздоровительные и SPA-курорты), Lenotre (рестораны), Groupe Lucien Barriere SAS (казино), а также бюджетные гостиницы Etap (2*), Formula 1 (1*), Motel 6, Studio 6, Red Roof Inn и две туристические компании – Go Voyages и Carlson Wagonlit Travel.