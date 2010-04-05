Впервые в Украине состоится Олимпиада боевых искусств!

17 апреля в Киевском Дворце Спорта пройдет первая Олимпиада боевых искусств!

Пять видов единоборств одновременно на пяти спортивных площадках! В Олимпиаде представлены такие виды спорта как: Боевое Самбо, Киокушин каратэ, Комбат дзю-дзюцу, Борьба Кураш, вечер рекордов от богатырей Стронгменов.

География Олимпиады представлена более чем 35 странами. Столицу Украины посетят спортсмены из Японии, Китая, США, Бразилии, Мексики, Ирана, Пакистана. Афганистана. Постсоветское пространство будет представлено бойцами из России, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана, Беларуси. Европу представят мастера из Польши, Словакии, Чехии, Венгрии, Германии, Франции, Голландии, Австрии, Испании, Португалии, Великобритании, Бельгии, Италии, Хорватии, Черногории.

В рамках Олимпиады состоятся:

- Чемпионат мира по боевому самбо.

- Чемпионат мира по Комбат Дзю-Дзюцу среди клубов.

- Открытый Чемпионат Украины по киокушин карате среди мужчин и женщин.

- Открытый Чемпионат Украины по борьбе кураш среди мужчин и женщин.

- Состязания стронгменов "Вечер рекордов".

Базируясь на принципах спортивной олимпиады, мы создаем боевым искусствам олимпийское будущее. Мы используем 18 летний опыт проведения Национальных чемпионатов, Международных турниров, Чемпионатов Европы и Мира.

География следующих олимпиад будет расти от года в год, и мы уверены, достигнет всех стран, где есть контактные виды единоборств. Что будет способствовать, как показывает практика, увеличению направлений боевых искусств, участвующих в олимпиаде.

Организатор Олимпиады – Международный союз боевых искусств.