Компания "Контакт-Инвест" в этом году начнет строительство коттеджного поселка на Осокорках в Киеве

Киев. 7 апреля. УНИАН. Компания "Контакт-Инвест" в этом году планирует начать строительство коттеджного поселка на Осокорках в Киеве.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор строительной компании "Контакт-Инвест" Евгений ЧЕРНЕЦКИЙ.

По его словам, проект коттеджного поселка эконом-класса предусматривает строительство до 20 двухэтажных домов на участке площадью около 1 га. Площадь одного дома, расположенного на земельном участке 3-5 соток, составит 80-120 кв. м. Планируется, что стоимость дома не будет превышать 150 тыс. долл.

Е.ЧЕРНЕЦКИЙ отметил, что компания планирует строить поселок за собственные средства, к продаже будут выставляться готовые дома. Предполагается, что строительство первых домов будет завершено весной 2011 года. При этом он не озвучил сумму инвестиций в проект.

Директор компании уточнил, что на площадке уже начаты подготовительные работы. При этом он отметил, что компания готова рассматривать проекты площадью до 20 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. Строительная компания полного цикла "Контакт-Инвест" основана в 2005 году, занимается строительством жилья.

В марте т.г. компания ввела в эксплуатацию жилой комплекса "Victoria" с объектами социальной инфраструктуры по просп. Победы в Киеве.