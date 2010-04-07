Реальная себестоимость строительства эконом-жилья в Киеве составляет 600-800 тыс. долл./кв. м - эксперт

Киев. 8 апреля. УНИАН. Реальная себестоимость строительства жилья эконом-класса в Киеве составляет 600-800 тыс. долл./кв. м, жилья бизнес-класса – 1 тыс. долл./кв. м с учетом официальных и неофициальных затрат и отчислений.

Об этом сообщил директор строительной компании “Контакт-Инвест” Евгений ЧЕРНЕЦКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, при такой себестоимости, с учетом 20% рентабельности, продажная стоимость жилья эконом-класса составит 1,2-1,3 тыс. долл./кв. м, бизнес-класса – 1,6 тыс. долл./кв. м.

«Эта математика зависит от того, сколько застройщик должен вложить собственных средств. Если до кризиса можно было вложить миллион и построить объект за 50 миллионов, и при таком раскладе рентабельность в 5% давала рентабельность на вложенный капитал в разы, то сегодня финансирования нет», - пояснил Е.ЧЕРНЕЦКИЙ.

По оценкам директора компании, на сегодня рентабельность застройщиков на вложенный капитал составляет не более 10-15%.

Он добавил, что при таком уровне рентабельности вкладывать собственные средства в строительство невыгодно, поскольку такую же прибыль можно получить, разместив деньги на депозит в банках.

«Рассчитываем на правительственные программы, которые помогут застройщикам преодолеть этап начала строительства, первоначальных инвестиций. Возможно, это госзаказ, возможно, финансирование с рассрочкой под какие-то проценты для привлечения основной суммы», - добавил он.

Справка УНИАН. Строительная компания полного цикла «Контакт-Инвест» основана в 2005 году, занимается строительством жилья.