Украинские медики призывают власти предпринять шаги для применения аппарата ранней диагностики сердечных болезней

Киев. 7 апреля. УНИАН. Украинские медики и Киевская городская ассоциация работодателей призывают новую власть принять меры для применения кардиомагнитного сканера "Кардиомагскан", который позволит диагностировать сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Киевской медицинской группы, президент Киевской городской ассоциации работодателей, вице-президент УСПП Виталий МАЙКО.

Он отметил, что одним из перспективных направлений ранней диагностики является возможность использования методов неинвазионной электрофизиологии, современными методом которой является технология магнитокардиографических исследований.

При этом, по словам В.МАЙКО, украинские ученые первыми в Европе взялись за эти исследования еще во времена Советского Союза. Под патронатом Киевской городской ассоциации работодателей в 2005 году было создано и зарегистрировано ООО "Киевская медицинская группа", сотрудники которой, используя свой уникальный опыт по разработке магнитокардиографических систем, создали новый кардиомагнитный сканер "Кардиомагскан.

Он отметил, что все экспериментальные образцы прошли все этапы разрешительной системы и получили разрешение на выпуск. В.МАЙКО отметил, что аппаратура успешно работает в Национальном научном центре "Институт кардиологии имени академика Н.Д.Стражеско" АМН Украины и в Главном военном клиническом госпитале Министерства обороны.

По словам В.МАЙКО прибор на практике доказал свою эффективность, а разработка и внедрение были предусмотрены в Государственной программе развития производства медицинской техники на 2008-2012 годы, однако на практике сдвиги не произошли.

В.МАЙКО отметил, что стоимость прибора составляет до 200 тыс. долларов, тогда как его аналог в Германии стоит 1 млн. евро. Он отметил, что УСПП и Киевская городская ассоциация работодателей направили письмо премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой предусмотреть средства в госбюджете на текущий год для изготовления 2-3 таких приборов.

"Понимая положение в государстве, мы будем просить на первый год на 2-3 комплекта и на разработку разветвленного комплекса центров по всей Украине", - добавил он. При этом В.МАЙКО отметил, что речь идет о сумме в 50 млн. грн.

В свою очередь, научный директор ООО "Киевская медицинская группа" Владимир СОСНИЦКИЙ подчеркнул, что основой технологии является информационно-вычислительный комплекс для регистрации магнитных сигналов сердца человека - магнитокардиографии.

Он добавил, что технические средства комплекса включают многоканальный магнитокардиограф, использующий сверхчувствительные импульсно-релаксационные СКВИД-магнитометры.

По словам В.СОСНИЦКОГО, многоканальность позволяет сократить время обследования до 15 минут. С помощью кардиомагнитного сканера специалисты могут определить отклонения от нормы и диагностировать различные заболевания, которые не могут быть выявлены другими методами клинической диагностики. В частности, регистрация процессов изменений магнитного поля сердца позволяет: диагностировать коронарную болезнь сердца, исследовать влияние действия лекарственных средств на сердечно-сосудистые процессы, на ранней стадии выявить реакцию отторжения после кардиологической трансплантации, изучать патофизиологическую роль и терапевтический потенциал действия стволовых клеток.