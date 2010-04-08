Технический директор ЗАО «Сармат» сыграл самого себя в новом ролике ТМ «Сармат»

Стартовал первый этап коммуникационой кампании ТМ «Сармат» нового сезона. В центре внимания проекта – реальная история о реальном человеке, мастере пивоварения международного уровня Джоне Каткарте, который вдохнул новую жизнь в пиво «Сармат».

Телевизионным роликом «Мастер пивовар» стартовала новая коммуникационная кампания ТМ «Сармат». Новый ролик продолжает поддержку слогана «Сармат – дух свободы», дополняя эмоциональную составляющую бренда реальными фактами о качественных изменениях, произошедших с «Сарматом» после смены собственника. Как известно, в июле 2008 г. ЗАО «Сармат» был прибретен крупнейшей международной пивной компанией SABMiller plc. Последние полтора года ушли на усовершенствование технологий, модернизацию оборудования, привлечение международных специалистов пивоварения на ведущие позиции в компании, обучение местного персонала и оптимизацию бизнес-процессов. Теперь бренд «Сармат» - достойный член семьи SABMiller и готов делиться своими секретами.

Один из главных секретов обновленного «Сармата» - мастер пивоварения с международным опытом, технический директор ЗАО «Сармат» Джон Каткарт (John Cathcart), тот самый мастер-пивовар, которого мы видим в ролике.

Уроженец Ирландии (где знают толк в хорошем пиве), специалист, сделавший немалый вклад в укрепление известных мировых брендов, Джон вдохнул новую жизнь в пиво «Сармат», создав качественно новый продукт с узнаваемым сбалансированным вкусом и гарантированно высоким качеством. Только Джону известно, каким образом соединить украинский солод высшего качества, идеально очищенную воду и отборный хмель из Германии, чтобы получить высококачественное пиво с отменным вкусом – «Сармат».

«Влившись в семью брендов SABMiller plc, пиво «Сармат» стало качественно новым продуктом. Новое оборудование, новая система водоподготовки, современные технологии пивоварения и система жестких стандартов качества SABMiller подняли «Сармат» на новый уровень. В этом основное послание нашего нового ролика, - говорит маркетинг-менеджер ТМ «Сармат» Валентин Кравченко. – А Джон Каткарт – безусловно, один из наиболее ярких и зрелищных моментов перерождения «Сармата». Джон как технический директор стал воплощением новой, компетентной во всех отношениях команды, которая изо дня в день работает над созданием превосходного пенного напитка – пива «Сармат». Уникальность нашего ролика в том, что мы отказались от идеи приглашенного актера. Джон сыграл самого себя. Потому что реальность нового «Сармата» привлекательна сама по себе. Мы просто рассказываем правдивую историю – и реклама готова. «Мастер пивовар» - это фактически документальный фильм, вписанный в 45 секунд рекламного ролика. Именно поэтому в центре внимания – не абстрактная группа белохалатных пивоваров, сотворенных съемочной группой из талантливых актеров, а совершенно реальный человек, который усовершенствовал «Сармат» - Джон Каткарт».

Ролик «Мастер пивовар» подкупает искренностью. Здесь нет креатива ради креатива. Это правдивая история о реальном человеке, который уже более 30 лет живет профессией пивовара, любит людей и помогает «Сармату» стать любимым пивом миллионов украинцев. Обладая авторитетом и репутацией серьезного человека в профессиональной среде, в повседневной жизни Джон Каткарт легок в общении, открыт и дружелюбен. Сюжет, на котором построен ролик (пивовар в пабе в окружении молодых людей, ловящих каждое его слово), очень естественен для Джона, который, являясь интересным рассказчиком и профессионалом, пропустившим через себя опыт пивоварения 27 стран мира, с удовольствием делится тонкостями приготовления и пития пенного напитка.

Справка для СМИ:

«Мастер пивовар» (ролик и сопутствующие материалы): первый этап новой коммуникационной кампании ТМ «Сармат»

Концепция и креативная разработка: РА «Beaconbrands» (г. Лондон) совместно с РА «Ясно» (г. Киев)

Маркетинг-менеджер ТМ «Сармат»: Валентин Кравченко

ЗАО «Сармат» (до 27 октября 2001 г. ЗАО СП Донецкий пивоваренный завод) - пивоваренная компания, расположенная в г. Донецке. С июня 2008 г. – дочернее предприятие группы SABMiller plc, которая приобрела 99,84% акций ЗАО «Сармат». Среди брендов, продвигаемых компанией в Украине, присутствуют как локальные (линейка «Сармат»), так и известные международные бренды: «Miller Genuine Draft» (импортируется), «Золотая Бочка» (российский премиум-бренд: производится в Донецке по лицензии), Velkopopovický Kozel (чешский премиум-бренд: производится в Донецке по лицензии).

Вся продукция ЗАО «Сармат» сертифицирована в соответствии с действующими государственными стандартами Украины, имеет сертификат соответствия УкрСЕПРО, лаборатория предприятия аттестована Донецким региональным центром стандартизации, метрологии и сертификации.

Качество продукции ЗАО «Сармат» гарантируется системой пивных стандартов SABMiller. Стандарты SABMiller – жесткая система стандартов качества, разработанных в компании SABMiller plc и действующих на всех заводах этой группы. Стандарты группы SABMiller более жесткие и детализированные, чем, например, ДСТУ (Держстандарти України).

SABMiller plc.

ЗАО «Сармат» является частью глобальной компании SABMiller plc.

SABMiller plc - одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний (№2), представленная на всех шести континентах. Компания владеет полутораста предприятиями в 75-ти странах мира, которые производят свыше 210 млн. гектолитров пива в год. Шесть брендов группы SABMiller входят в топ-50 мировых брендов, среди них Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft, Grolsch и другие. SABMiller plc имеет листинг на фондовых биржах Лондона и Йоханнесбурга.

·Ролик «Мастер пивовар» можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=GI9NpUKfW7A

Контакт для дополнительной информации:

Валерия Зенькович,

PR-менеджер ЗАО «Сармат»

Тел.: +380 62 334 98 60 (внутр. 21-27)

Моб.: +380 50 470 64 25, + 380 067 590 13 12

e-mail: Valeriya.Zenkovich@ua.sabmiller.com