Азербайджанская община Украины просит Президента вмешаться в ситуацию вокруг попыток захвата ресторана в Киевской области

Киев. 7 апреля. УНИАН. Азербайджанская община Украины просит Президента Виктора ЯНУКОВИЧА вмешаться в ситуацию вокруг попыток захвата ресторана «Бакинский бульвар» в Обуховском районе Киевской области. В частности, к Президенту с просьбой о защите обратились на пресс-конференции в УНИАН глава Всеукраинской общественной организации «Конгресс азербайджанцев Украины» Акиф Чаркез оглы ГЮЛЬМАМЕДОВ и глава Конгресса азербайджанцев мира Мохлат ГУСЕЙНОВ.

«От этой маленькой беды начинаются все большие проблемы, проблемы межнациональные. Я прошу Президента услышать наш голос», - сказал А.ГЮЛЬМАМЕДОВ.

Как сообщила адвокат Агия АХУНДОВА, ресторан «Бакинский бульвар» пытаются через судебные решения и с помощью правоохранительных органов, а также запугиваний отобрать. «Это две криминальные группировки, которые известны, которые действуют на территории Украины и действовали на территории Украины лет десять. Они всем известны, вся Украина, в принципе, их знает. Они входят в десятку самых мощных», - сказала она.

По ее словам, захват территории ресторана был проведен 8 февраля на основании судебного решения. На территорию ворвались представители правоохранительных органов, спецподразделений «Титан» и «Беркут» с применением силы. В то же время, судебное решение касалось не ресторана, а конного завода, которого на данном земельном участке нет. Иск был подан неким ООО.

По данным юриста ресторана Ирины ГАНЧАР, действия милиции, действия прокуратуры, действия государственного исполнителя, которые отмечались 8 февраля, были обжалованы в соответствующих инстанциях. «Мы обращались в Генпрокуратуру Украины, в Министерство внутренних дел, в прокуратуру Киевской области и пр., однако на сегодня мы не получили ни единого ответа по сути», - сообщила она.

По словам директора ООО «Бакинский бульвар» Тамеллы АХУНДОВОЙ, с тех пор на территории ресторана находятся вооруженные люди, в середине территории возведен бетонный забор, что соответственно препятствует работе ресторана и наносит ущерб. «Рейдеров не интересует ресторан, они не имеют намерений заниматься бизнесом: они имеют намерение забрать средства в размере 2,5 млн.долл. США», - сообщила она. По ее словам, эту сумму вымогают за то, чтобы оставить ресторан в покое. «Больше всего возмущает то, что рейдеры не скрывают своих связей с правоохранительными органами и даже называют некоторые имена, которые я не буду называть, так как прямых доказательств нет. Но я надеюсь, что Украина – это правовое государство и оно стоит на позиции закона, а не рейдеров», - отметила Т.АХУНДОВА.