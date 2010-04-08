Определены лауреаты премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА–2009»
20 марта 2010 года в Национальном дворце искусств «УКРАИНА» состоялась четырнадцатая Торжественная церемония вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2009».
Программа церемонии включала в себя вручение премий победителям в 17 номинациях, а также выступления украинских исполнителей: Владимира Гришко, Тины Кароль, Эль Кравчука и других. Ведущими церемонии стали две пары: Ольга Сумская и Юрий Горбунов, а также Маша Ефросинина и Руслана Писанка.
Лауреатами премии в 17 профессиональных номинациях были признаны лучшие представители региональной, предпринимательской, финансовой, медийной и гуманитарной сфер деятельности, которые достигли в 2009 г., по мнению многочисленных экспертов, наиболее весомых успехов в своей профессиональной деятельности. В экспертном определении претендентов на присуждение лауреатских званий общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2009» принимали участие свыше 800 экспертов, делегированных более чем 200 организациями.
Обладателями титула «ЧЕЛОВЕК ГОДА» в национальных номинациях стали:
1. «Региональный лидер года»
· Наталия РОМАНОВА - Председатель Черниговского облсовета
2. «Мэр года»
Михаил ДОБКИН - Мэр г. Харьков
3. «Промышленник года»
Виктор СУББОТИН - Генеральный директор ОАО «Турбоатом»
4. «Предприниматель года»
Виталий АНТОНОВ - Председатель Наблюдательного Совета ПАО «Концерн Галнефтегаз»
5. «Менеджер года»
Виталий СКОЦИК - Генеральный директор ООО «Амако»
6. «Финансист года»
Вадим ПУШКАРЕВ - Председатель правления «ВТБ Банк»
7. «Лидер страхового ринка года» Олег СПИЛКА - Председатель Наблюдательного совета НАСК «Оранта»
8. «Национальная торговая марка года»
ТМ «КОНТИ» - Генеральный директор ОАО «КОНТИ» Олег ЛОГВИНОВ
9. «Инвестиция года» Инвестиционные проекты ООО СП «Нибулон» - Генеральный директор Алексей ВАДАТУРСКИЙ
10. «Аграрий года»
Олег БАХМАТЮК - Почетный председатель ООО «Агрохолдинг «Авангард»
11. «Журналист года в области электронных СМИ» Наталия МОСЕЙЧУК - Телеканал «1+1»
12. «Журнал года»
Журнал «ГЛАВРЕД» - Главный редактор Диана ДУЦИК
13. «Деятель искусств года» Евгения БАСАЛАЕВА - Народная артистка Украины, пианистка
14. «Дизайнер одежды года»
· Екатерина ШАХОВСКАЯ - Дом моды Stella Shakhovskaya
15. «Спортсмен года» · Василий ЛОМАЧЕНКО - Чемпион Мира 2009 г. по боксу
16. «Меценат года»
Эдуард ПРУТНИК - Председатель правления Международного фонда «Единый мир»
17. «Новая генерация года» Ирина БЕРЕЖНАЯ - Народный депутат Украины.
Обладателями международных и специальных премий Высшего Академического Совета общенациональной программы «Человек года - 2009» стали:
ЛИ Чжоу - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине - международная премия в области дипломатии;
· ВЕЛИЧКО Валентин - Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине - международная премия за значительный вклад в развитие партнерских, дружеских и экономических отношений с Украиной;
· МОРОЗОВ Александр – Народный артист Украины, Народный артист России, Народный артист Молдовы - международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины;
· ФЕДОРЫЧЕВ Алексей – Президент Группы компаний «Федкоминвест» - специальная премия за значительный вклад в развитие социального предпринимательства в Украине;
· ЖВАНЕЦКИЙ Михаил – Народный артист Украины, Заслуженный деятель искусств России - специальная премия за выдающиеся заслуги;
· МАСЛЯКОВ Александр – Президент Международного союза КВН, Президент телевизионного творческого объединения «АМиК» - специальная премия за выдающиеся заслуги.