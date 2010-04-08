Определены лауреаты премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА–2009»

20 марта 2010 года в Национальном дворце искусств «УКРАИНА» состоялась четырнадцатая Торжественная церемония вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2009».

Программа церемонии включала в себя вручение премий победителям в 17 номинациях, а также выступления украинских исполнителей: Владимира Гришко, Тины Кароль, Эль Кравчука и других. Ведущими церемонии стали две пары: Ольга Сумская и Юрий Горбунов, а также Маша Ефросинина и Руслана Писанка.

Лауреатами премии в 17 профессиональных номинациях были признаны лучшие представители региональной, предпринимательской, финансовой, медийной и гуманитарной сфер деятельности, которые достигли в 2009 г., по мнению многочисленных экспертов, наиболее весомых успехов в своей профессиональной деятельности. В экспертном определении претендентов на присуждение лауреатских званий общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2009» принимали участие свыше 800 экспертов, делегированных более чем 200 организациями.

Обладателями титула «ЧЕЛОВЕК ГОДА» в национальных номинациях стали:

1. «Региональный лидер года»

· Наталия РОМАНОВА - Председатель Черниговского облсовета

2. «Мэр года»

Михаил ДОБКИН - Мэр г. Харьков

3. «Промышленник года»

Виктор СУББОТИН - Генеральный директор ОАО «Турбоатом»

4. «Предприниматель года»

Виталий АНТОНОВ - Председатель Наблюдательного Совета ПАО «Концерн Галнефтегаз»

5. «Менеджер года»

Виталий СКОЦИК - Генеральный директор ООО «Амако»

6. «Финансист года»

Вадим ПУШКАРЕВ - Председатель правления «ВТБ Банк»

7. «Лидер страхового ринка года» Олег СПИЛКА - Председатель Наблюдательного совета НАСК «Оранта»

8. «Национальная торговая марка года»

ТМ «КОНТИ» - Генеральный директор ОАО «КОНТИ» Олег ЛОГВИНОВ

9. «Инвестиция года» Инвестиционные проекты ООО СП «Нибулон» - Генеральный директор Алексей ВАДАТУРСКИЙ

10. «Аграрий года»

Олег БАХМАТЮК - Почетный председатель ООО «Агрохолдинг «Авангард»

11. «Журналист года в области электронных СМИ» Наталия МОСЕЙЧУК - Телеканал «1+1»

12. «Журнал года»

Журнал «ГЛАВРЕД» - Главный редактор Диана ДУЦИК

13. «Деятель искусств года» Евгения БАСАЛАЕВА - Народная артистка Украины, пианистка

14. «Дизайнер одежды года»

· Екатерина ШАХОВСКАЯ - Дом моды Stella Shakhovskaya

15. «Спортсмен года» · Василий ЛОМАЧЕНКО - Чемпион Мира 2009 г. по боксу

16. «Меценат года»

Эдуард ПРУТНИК - Председатель правления Международного фонда «Единый мир»

17. «Новая генерация года» Ирина БЕРЕЖНАЯ - Народный депутат Украины.

Обладателями международных и специальных премий Высшего Академического Совета общенациональной программы «Человек года - 2009» стали:

ЛИ Чжоу - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине - международная премия в области дипломатии;

· ВЕЛИЧКО Валентин - Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине - международная премия за значительный вклад в развитие партнерских, дружеских и экономических отношений с Украиной;

· МОРОЗОВ Александр – Народный артист Украины, Народный артист России, Народный артист Молдовы - международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины;

· ФЕДОРЫЧЕВ Алексей – Президент Группы компаний «Федкоминвест» - специальная премия за значительный вклад в развитие социального предпринимательства в Украине;

· ЖВАНЕЦКИЙ Михаил – Народный артист Украины, Заслуженный деятель искусств России - специальная премия за выдающиеся заслуги;

· МАСЛЯКОВ Александр – Президент Международного союза КВН, Президент телевизионного творческого объединения «АМиК» - специальная премия за выдающиеся заслуги.