Киев. 8 апреля. УНИАН. В Киеве во Дворце спорта 17 апреля состоится Олимпиада боевых искусств.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный организатор мероприятия, президент Международного союза боевых искусств, президент Федерации Киокушин-кан Шогакукай Каратэ Украины Геннадий ЧМИЛЕНКО.

"Идея о проведении такой Олимпиады появилась еще в мае прошлого, и мы готовились к ее проведению 6 декабря, но в связи с эпидемией гриппа мероприятие пришлось отменить", - сказал Г.ЧМИЛЕНКО.

Президент Федерации боевого самбо Украины, вице-президент Всемирной федерации боевого спорта Эльхан ВЕЛИЕВ добавил, что заявки на участи подали 23 страны. "В Олимпиаде примут участие 140 спортсменов, представляющих 4 вида спорта боевого искусства, а также богатырский спорт", - сообщил он.

Вице-президент Лиги стронгменов Украины, чемпион мира по богатырским играм Сергей КОНЮШОК подчеркнул, что главная идея Олимпиады – привлечь внимание молодежи к необходимости заниматься спортом для укрепления здоровья, а также популяризация боевого искусства. С.КОНЮШОК уточнил, что в рамках Олимпиады боевых искусств украинские богатыри намерены установить мировые рекорды.

Между тем, Г.ЧМИЛЕНКО высказал сожаление в связи с тем, что многие страны Азии, где эти виды спорта имеют самую большую популярность не смогут принять участие в Олимпиаде. "К сожалению, мы не смогли оказать этим спортсменам визовой поддержки", - пояснил он.

По его словам, входные билеты на мероприятия Олимпиады будут платными. "Какая-то часть выручки компенсирует расходы на организацию Олимпиады, а остальные средства будут направлены на строительство тренажерного зала и в Васильковский детский дом "Солнышко", - подчеркнул Г.ЧМИЛЕНКО.

Генеральным партнером Олимпиады является группа страховых компаний "Ильичевская". "Я сам начал постигать этот вид спорта и отсюда появилось желание его поддержать", - сказал директор группы страховых компаний "Ильичевская" Юрий ГРИШАН.