Киев. 8 апреля. УНИАН. В Киеве презентована книга Романа КОВАЛЯ "Атаман Орлик", которая открывает серию изданий "Атаманство ХХ века".

Презентация первой книги этой серии состоялась во время пресс-конференции в УНИАН.

"В книге рассказывается о вооруженной борьбе против большевистской власти на Киевщине и Полесье в 1920-1922 годах", - сказал автор книги Р.КОВАЛЬ.

По его словам, в основу книги положены уголовные и следственные дела из Отраслевого государственного архива СБУ и Центрального государственного архива общественных объединений Украины.

В книге также использованы фотографии, которые обнародованы впервые, а также фотокопии архивных документов и карты повстанческо-партизанской борьбы в Украине в 1920-1922 годах.

"Книги, которые я пишу, – не просто информация, а мотив мобилизовать людей на продолжение дела борцов за свободу Украины, потому что, к величайшему сожалению, как мы сейчас видим, это дело еще не завершено", - отметил Р.КОВАЛЬ.

Автор книги также сообщил, что серию "Атаманство ХХ века" продолжит книга "Михаил Гаврилко". "Это уроженец Полтавщины, член Революционной украинской партии, участник первой российской революции, скульптор, художник, поэт, участник Союза освобождения Украины в австрийском лагере Фрайштадт, организатор и четарь Украинских сечевых стрелков, участник Первой мировой войны на стороне Австро-Венгрии и Германии, сотворец серой дивизии Армии УНР, повстанческий атаман", - уточнил он.