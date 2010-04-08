Депутат Черниговского облсовета призывает Президента назначить председателем ОГА представителя местной общины

Киев. 8 апреля. УНИАН. Депутат Черниговского областного совета Виктор ЛАБАЗОВ призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА назначить главой Черниговской облгосадминистрации представителя местной общины. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, только представитель местной общины, который достаточно глубоко знает все детали жизни региона, может эффективно осуществлять управление.

В.ЛАБАЗОВ считает целесообразным освободить от занимаемой должности нынешнего главу облгосадминистрации Владимира ХОМЕНКО.

Свою позицию он подкрепляет тем, что на сегодняшний день Черниговская область остается депрессивным регионом и занимает одно из последних мест в стране по показателям социально-экономического развития. Кроме того, депутат считает, что в регионе не созданы надлежащие условия для развития бизнеса, а объем инвестиций, которые пришли в область за последние три года, составляет 2 млн. грн., а выведены - 20 млн. грн.