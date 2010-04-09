ПАО «БТА БАНК» вручил приз победительнице акции «Депозитная ярмарка»

7 апреля в 11:00 в VIP-зале БТА Банка состоялась торжественная церемония вручения приза победительнице акции «Депозитная ярмарка».

На мероприятии присутствовали: победительница акции - Екатерина Кривошей, Председатель Правления БТА Банка Наталья Сергеева, Заместитель Председателя Правления по розничному бизнесу Антон Тютюн, Заместитель Председателя Правления Наталья Лебедева, Заместитель Председателя Правления Вадим Фесенко, Заместитель Председателя Правления Сергей Лебедев, а так же представители рейтинговых украинских СМИ.

Наталья Сергеева лично поздравила победительницу, вручив ей сертификат на двоих на поездку в Испанию, на одно из ярчайших событий в мире – апрельскую ярмарку в Севилье, и чек на оплату туристических расходов.

Наталья Владимировна обратила внимание гостей на то, что БТА Банк никогда не делал акцент на неимоверно высокие процентные ставки. Он и без этого демонстрирует достойные темпы роста, что отображается в отчетных данных профильных структур. Так, по данным АУБ, состоянием на 01.03.10, ПАО «БТА БАНК» занимает 37-е место по активам и 20-е по капиталу.

Цель БТА – максимальное соответствие запросам и пожеланиям клиентов. Поэтому, кроме востребованных и конкурентоспособных продуктов, Банк предлагает своим партнёрам приятные бонусы в виде призов.

«Я хочу поблагодарить БТА Банк за акцию «Депозитная ярмарка». Размещая депозит, о выигрыше я задумывалась как о чем-то совершенно нереальном. А когда узнала, что стала обладательницей главного приза, поняла, что в акциях БТА Банка может выиграть каждый. Поэтому, я с радостью приму участие в дальнейших акционных программах Банка. И кто знает, может выигрывать призы от БТА Банка станет для меня доброй традицией :)», - делится впечатлениями победительница Екатерина Кривошей.

Мероприятие закончилось небольшим фуршетом, на котором представители прессы могли в неформальной обстановке пообщаться с победителями акций, и с руководством Банка.

*******************

БТА Банк - стабильный универсальный банк с безупречной 18-летней деловой репутацией. Лицензия НБУ №25 от 8.11.2006 года. Согласно Закону Украины "Об акционерном обществе", с 28 января 2010 года БТА Банк изменил организационно-правовую форму с Открытого Акционерного Общества на Публичное Акционерное Общество, и является ПАО "БТА Банк".

В этом году Рейтинговым комитетом агентства "Кредит-Рейтинг" принято решение об обновлении кредитного рейтинга и рейтинга надежности депозитов БТА Банка.

Тип кредитного рейтинга: долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале

Кредитный рейтинг БТА Банка: uaBBB

Прогноз кредитного рейтинга: стабильный

Что касается рейтинга надежности банковских вкладов, то БТА Банк опять получил твердую отметку 4, что характеризует БТА Банк, как финансовое учреждение с высоким уровнем надежности.