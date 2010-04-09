Киев. 9 апреля. УНИАН. Женские общественные организации обеспокоены значительным уменьшением количества женщин в высших эшелонах власти.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН во время презентации проекта “Гендерная арифметика власти”.

Руководитель национального пресс-клуба “Украинская перспектива” Сергей ГУБИН отметил, что речь идет именно о нынешней власти, поскольку ранее вопрос присутствия женщин во власти также был не простым, но решался.

Он отметил, что сегодня в составе Кабинета министров Украины нет ни одной женщины, тогда как ранее правительство возглавляла женщина, также была женщина-министр.

Председатель правления Международной благотворительной организации “Украинский женский фонд” Наталия КАРБОВСКАЯ подчеркнула, что также ни одной женщины нет среди советников Президента Украины, руководства парламента, руководителей областных государственных администраций. Исключением является Администрация Президента, где на должностях заместителей главы АП работают три женщины, что составляет 38% общего количества заместителей.

При этом Н.КАРБОВСКАЯ напомнила, что 54% населения Украины - женщины. “Вопрос гендерного равенства - это не философские концепции, это вопрос нашей с вами повседневной жизни”, - отметила она и добавила, что приведенные цифры говорят сами за себя.

Кроме того, по данным Н.КАРБОВСКОЙ, среди депутатов сельских советов - 51% женщин, поселковых советов – 46%, в городских советах – 28%, в районных – 23%, в областных советах – 12%, в Верховной Раде – 7,5%. “Тенденция отслеживается очень четко и понятно: чем ниже уровень принятия решений, чем меньше ресурсов имеет совет, тем больше представительство женщин”, - отметила она, задав вопрос, является ли это логическим и справедливым в стране, где многие отрасли базируются на работе женщин, и в стране, где каждая четвертая женщина воспитывает ребенка сама.

Как заявила директор “Программы содействия парламенту Украины” Элли ВАЛЕНТАЙН, сегодня Украина занимает 113-е место в мире по уровню представительства женщин в законодательных органах, при этом в целом в мире этот показатель составляет 18%, а в Европе 29%.

Она выразила надежду, что ситуация будет исправляться, если не через непосредственное участие женщин во власти, то хотя бы через привлечение женских общественных организаций как экспертов по тем или иным вопросам.