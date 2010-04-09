Повышение роли школьного аттестата при вступлении в вузы создает новые условия для давления на учителей и директоров школ - эксперты

Киев. 9 апреля. УНИАН. Эксперты по образованию негативно оценивают изменение условий вступления в высшие учебные заведения за три месяца до начала вступительной кампании без обсуждения с профессиональными кругами.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"По меньшей мере, мне кажется, это некорректно по отношению ко всем субъектам учебной деятельности в этом году. Фактически за 3-3,5 месяца вносить такие изменения, которые не были обсуждены с экспертными кругами, со студенческой и родительской общественностью", - сказал эксперт по вопросам образования Павел ПОЛЯНСКИЙ.

По его мнению, также некорректным является повышение статуса школьного аттестата. "Это безграмотно абсолютно. Это будет первым дополнительным показателем при условии равенства баллов внешнего независимого оценивания. Приравнять школьный аттестат к 200-бальной шкале – это то же, как на спортивных соревнованиях при судьях стрелки со 100 метров поражают мишени, а затем каждый участник вынимает из чемоданчика принесенную из дома мишень и начинает убеждать, что он так же стрелял в нее, но другие участники не знают – или гвоздем проделаны дыры, или стреляли с двух метров...", - добавил эксперт.

П.ПОЛЯНСКИЙ также не исключил, что в таких условиях впоследствии количество медалистов будет равно количеству учеников в школах.

По словам эксперта Лилии ГРИНЕВИЧ, не следует ожидать, что в связи с повышением "стоимости" школьного аттестата ученики вдруг начнут учиться лучше. "Это неправда. Эти улучшения будут происходить путем повышения давления на учителя", - считает она.

Она сказала, что оценка аттестата зависит от подходов и условий обучения в каждой конкретной школе. "Если сравнить среднестатистические результаты выпускников лицея или другого специализированного учебного заведения нового типа, то они имеют на 1,5 балла аттестат ниже, чем выпускники общеобразовательной школы. Но на тестировании лицеисты демонстрируют намного лучшие результаты", - добавила Л.ГРИНЕВИЧ.

По мнению экспертов, стоимость школьного аттестата должна оставаться на уровне от 1 до 12 баллов, а не 200 баллов, как это предусмотрено новыми условиями поступления.

Кроме того, эксперты убеждены, что перевод заданий внешнего независимого оценивания на 7 языков национальных меньшинств создает дополнительные риски относительно конфиденциальности тестов. "Учитывая количество людей, которые будут причастны к переводам, риски утечки информации увеличиваются также в 7 раз. Вся политическая ответственность за такие риски и последствия будет ложиться на нынешнее руководство образованием", - убежден П.ПОЛЯНСКИЙ.

"В изменениях условий поступления в высшие учебные заведения очень много политики, но мало профессиональности", - подчеркнула Л.ГРИНЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, согласно приказу Министерства образования и науки № 238 от 25 марта, для проведения внешнего независимого оценивания МОН поручило Украинскому центру оценивания осуществить перевод тестовых заданий на крымско-татарский, молдавский, польский, русский, румынский, венгерский языки (за исключением тестов по украинскому языку и литературе и иностранным языкам).

26 марта министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК подписал приказ №1158 "Об утверждении Изменений к Условиям приема в высшие учебные заведения Украины", согласно которому аттестат добавляет дополнительно 200 баллов к результатам независимого тестирования.