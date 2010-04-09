Решением КС нынешняя коалиция не легитимизируется, заявляет депутат Власенко

Киев. 9 апреля, УНИАН. Решением Конституционного Суда Украины, объявленным 8 апреля, нынешняя коалиция в Верховной Раде не легитимизируется, заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО (фракция БЮТ).

Он отметил, что суд не рассматривал вопрос о законности или незаконности формирования действующей коалиции. По его словам, КС лишь дал ответ на вопрос: могут ли депутаты индивидуально входить в коалиции, и этот ответ был положительным.

С.ВЛАСЕНКО напомнил, что на сегодняшний день есть два решения КС - от 6 апреля 2010 года и от 17 сентября 2008 года, которые разъясняют, как должна создаваться коалиция.

По его мнению, для того, чтобы коалиция была сформирована легитимно, необходимо выполнение трех условий: коалиция должна быть сформирована фракциями, которые должны насчитывать 226 голосов депутатов, и депутаты могут индивидуально входить в эту коалицию.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что нынешняя коалиция не отвечает тому условию, что ее должны сформировать фракции, в составе которых вместе есть 226 народных депутатов.

По словам С.ВЛАСЕНКО, “представители власти сейчас делают попытку сказать, что решением КС от 6 апреля коалиция якобы легитимизуется”. “Это абсолютно не так”, - добавил он.

В свою очередь, народный депутат Роман ЗВАРИЧ (фракция НУ-НС) отметил, что ссылка КС на то, что изменились обстоятельства, поскольку принят закон о Регламенте Верховной Рады, не выдерживает критики.

“То есть КС признает, что это решение (речь идет о предыдущем решении КС о создании коалиции от 2008 года - УНИАН) должно быть откорректировано, потому что Конституция должна теперь отвечать Регламенту ВР, а не Регламент ВР Конституции”, - отметил он.

По убеждению Р.ЗВАРИЧА, решение КС от 6 апреля - это “правовая абракадабра”. По его словам, это можно объяснить тем, что “было оказано давление на судей КС, чтобы были приняты такие откровенно абсурдные решения”.

Как заметил С.ВЛАСЕНКО, впервые в Украине сложилась ситуация, когда “КС, по сути, дал два разных толкования одной и той же нормы Конституции Украины”. “При всех составах, которые были, это впервые, когда они, по сути, изменили свою правовую позицию, и они открыли этим ящик Пандоры. И это означает, что какие-либо предыдущие решения Конституционного Суда, по сути, сегодня могут быть КС не учтены при вынесении другого решения”, - подчеркнул он.

Как считает С.ВЛАСЕНКО, “это самая страшная вещь, которая была ими (судьями КС - УНИАН) совершена”.