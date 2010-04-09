Оппозиция будет настаивать на создании в парламенте ВСК по расследованию фактов давления на КС - Зварич

Киев. 9 апреля. УНИАН. Оппозиция во время пленарного заседания в среду будет настаивать на создании в парламенте Временной следственной комиссии по расследованию фактов вмешательства и давления на Конституционный Суд Украины с “целью принятия с их стороны заведомо неправомерного решения”.

Об этом заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН народный депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

Он отметил, что в среду именно оппозиция формирует повестку дня, в соответствии с законом о Регламенте ВР, поэтому вопрос о создании ВСК должен рассматриваться в среду первым.

При этом Р.ЗВАРИЧ напомнил, что для поддержки решения о создании ВСК нужно не 226, а лишь 150 голосов народных депутатов, и “они у нас есть”.

Он подчеркнул, что в случае создания ВСК “мы будем вызывать каждого судью, и будем их допрашивать”.

В свою очередь народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО отметил, что по результатам работы ВСК может быть поставлен вопрос об увольнении судей КС, поддержавших решение, которое противоречит Конституции Украины. Он считает, что “будет достаточно оснований, чтобы ставить этот вопрос”.

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что решение КС, что в состав коалиции могут входить не только фракции, но и отдельные депутаты, не делает нынешнюю коалицию легитимной.

При этом Р.ЗВАРИЧ назвал странным ответ председателя КС Андрея СТРИЖАКА, который сказал, что не считал, сколько народных депутатов было во фракциях, создававших коалицию, мол, это дело председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА - вести такие подсчеты.

“Откровенно говоря, мы поняли указание председателя КС, и будем таки проверять председателя ВР на его знание арифметики. Пусть посчитает”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

С.ВЛАСЕНКО добавил: “Первое, что мы сделаем, - попросим перечислить количество депутатов, которые находятся во фракциях, создавших коалицию (во фракциях Партии регионов, КПУ и Блока Литвина в совокупности нет 226 народных депутатов - УНИАН)”.