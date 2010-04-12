Прозрачность энергетической сферы Украины продолжает ухудшаться - исследование

Киев. 12 апреля. УНИАН. По результатам исследования, проведенного при поддержке Международного фонда «Возрождение» и в рамках инициативы EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), которое провел аналитический центр «Дикси Групп», эксперты пришли к выводу, что прозрачность энергетической сферы Украины продолжает ухудшаться.

Об этом сообщила директор аналитического центра «Дикси Групп» Елена ВИТЕР, представляя результаты исследования, сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, был представлен мониторинг ответов органов власти и государственных компаний на запросы с просьбой предоставить разрешенную законодательством информацию.

По его результатам, лишь треть ответов получена в установленные законом сроки, причем большинство из них были «отписки».

По результатами исследования эксперты представили «рейтинг отписщиков» и способы избежания ответов - ссылка на коммерческую тайну и переадресация другим органам власти.

«Полная закрытость не ускорит и не улучшит управление сектором. Наоборот, она разовьет недоверие среди потребителей и дополнительные искушения использовать вложенные средства не по назначению», - заявила Е.ВИТЕР.

По результатами исследования, наиболее «закрытыми» оказались НАК «Надра Украины» и Министерство иностранных дел, а наиболее «открытыми» - ГНАУ и ГлавКРУ.

Презентуя исследование по прозрачности нефтегазового сектора, руководитель энергетических программ Центра «Номос» Михаил ГОНЧАР отметил, что ситуация за последние годы не только не улучшилась, а даже ухудшилась.

«Можно констатировать, что проблема непрозрачности в деятельности предприятий нефтегазового сектора находится в плоскости угроз национальной, в частности энергетической, безопасности Украины», - отметил он.

В свою очередь, анализируя ситуацию в Украине, региональный координатор Центральной Азии и Кавказа Revenue Watch Institute Галиб ЭФЕНДИЕВ подчеркнул, что невзирая на хорошо выписанное законодательство, «его механизмы доступа к информации не срабатывают в секторе энергетики».

При этом он отметил, что в таких условиях инициатива EITI, которая работает в 32 странах, «считает необходимым внедрить международный стандарт прозрачности и подотчетности в качестве практического механизма информирования граждан о состоянии дел в секторе».