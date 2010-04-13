7 апреля в Одессе стартовала всеукраинская кампания противодействия наркомафии в Украине "Украина - не Бомбей".

Цель кампании - запрет на распространение в Украине так называемых "легальных наркотиков" - курительных смесей "Бомбей", "Spice" и других, которые создаются на базе шалфея, голубого лотоса, гавайской розы с обработкой их синтетическими каннабиоидами. "Каждый день десятки тысяч молодых украинцев покупают "легальные наркотики", которые являются смертельно опасными. Многие даже не догадываются, какому риску они подвергают своё здоровье",- заявил один из организаторов, депутат Одесского горсовета, руководитель общественной организации «Качество Жизни» Алексей Гончаренко. "Сегодня наши дети могут приобрести наркотики в магазине и получить чек за покупку, это просто на уровне фантастики!"», - отметил лидер Интернет партии УкраиныДмитрий Голубов.

В пресс-конференции, посвященной данной теме, которая состоится 15 апреля в 14.30, в информационном агентстве УНИАН, примут участие - Дмитрий Голубов (лидер Интернет партии Украины), Алексей Косарев (глава Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией), Роман Трохин (президент ВСОО "Движение противодействия наркомании и наркокоррупции").

Зарубежные ученые, исследуя данные продукты, пришли к выводу, что дело вовсе не в растениях. В конце 2008 года немецкая фармацевтическая компания обнародовала результаты анализов наиболее популярных видов курительных смесей. Оказалось, что дурманящий эффект обусловлен присутствием синтетического каннабиноида – вещества JWH-018. Вещество JWH-018 в пять раз активнее тетрагидроканнабинола, который является основной составляющей марихуаны. Соответственно и действует оно в 5 раз мощнее. Немецкие ученые доказали, что вещество JWH-018, входящее в состав курительных смесей, воздействует на рецепторы головного мозга человека и точно так же, как и любой наркотик – вызывает зависимость. Также эти препараты вызывают растройства сна, тяжелейшие депресии, вплоть до попыток самоубийства. К сожалению, правоохранители не могут остановить наркотизацию Украины, поскольку препараты эти не внесены в перечень запрещенных к распространению в Украине.

15 апреля перед прес-конференцией, в 10.00 состоится пикет Кабинета министров Украины с требованием немедленно внести упомянутые вещества в Постановление КМУ №770 от 06.05.2000 и остановить их распространение в Украине.Это уже сделано в США, Германии, Канаде, Франции, Польше и многих других странах. А после запрета их распространения в России, наркомафия переехала оттуда в Украину и легально убивает украинскую молодежь. Организаторы кампании будут продолжать акции до полного запрета распространения такого дурмана в Украине.