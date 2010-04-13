9 апреля 2010 года состоялась пресс-конференция посвященная открытию ипотечного кредитования от «ПриватБанка» в рамках проекта «Престиж Холл»

Данное событие имеет особое значение не только для потенциальных покупателей жилья в комплексе «Престиж Холл», но и в целом для ипотечного рынка. Открытие кредитования для покупки первичного жилья одним из крупнейших банков страны является первым звоночком на пути к выздоровлению ипотеки в целом.

На пресс-конференцию, посвященную открытию новой волны кредитования на первичном рынке, были приглашены представители средств массовой информации, а также непосредственные участники проекта.

От лица девелопера проекта «Престиж Холл», компании «А.В.С.», выступил заместитель руководителя – Виктор Гусаков, от лица «ПриватБанка» Юлия Фартушная – заместитель директора руководителя бизнеса обслуживания VIP-клиентов, от компании-застройщика в конференции принял участие Александр Бондарец – коммерческий директор ЗАО «АЭРОБУД».

В рамках конференции прошла презентация строящегося комплекса «Престиж Холл», обсуждение темпов и качества строительства, сроков реализации, развития инфраструктуры. Особое внимание уделили гарантийным обязательствам относительно своевременной сдачи, которые даёт девелопер проекта компания «А.В.С.».

«На фоне многих других проектов, которых постигла печальная участь «вечных недостроев» из-за недостатка средств, комплекс «Престиж Холл» смотрится достаточно выигрышно, поскольку имеет независимое финансирование, не зависящее от экономической ситуации в стране. Благодаря кредитной линии, открытой для нас «ПриватБанком», строительство не прекращалось до, во время и после кризиса» – подчеркнул присутствующим представитель «А.В.С» Виктор Гусаков.

Преимущества грамотного финансирования строительства отметил и коммерческий директор ЗАО «АЭРОБУД» - Александр Бондарец. –«Своевременное поступление средств позволяет активно строить и соблюдать данные ранее обещания по своевременной готовности жилья».

Однако главной темой, стало заявление «ПриватБанка» об открытии кредитования для физических и юридических лиц для приобретения первичного жилья. Следует заметить, что возможность получения кредита на первичное жильё распространяется пока только на покупателей недвижимости в жилом комплексе «Престиж Холл».

«Кредитование покупателей комплекса «Престиж Холл» станет первой пост-кризисной ипотечной программой, с которой мы решили выйти на рынок с давно проверенными и надежными партерами. Взвесив все риски, мы полностью уверены в успехе данного проекта, ликвидность которого не вызывает сомнений. Недвижимость в центре города всегда найдёт своего покупателя и «Престиж Холл» не исключение!» – делится фактами Юлия Фартушная. – «Мы решили открыть ипотечную программу кредитования под покупку недвижимости с лояльной ставкой 22% годовых в гривне. Срок кредитования может колебаться от 3-х до 20-ти лет. Минимальный взнос составляет 35%, и не зависит от сроков кредитования».

Со слов Виктора Гусакова, компания-девелопер наряду с банковским кредитованием, будет продолжать реализовывать существующую систему рассрочки. В настоящее время предлагается беспроцентная рассрочка до 6 месяцев, а также рассрочка от 1-го до 3-х лет. В последнем случае применяется процентная ставка, которая напрямую зависит от срока рассрочки, а также суммы первоначального взноса.

После выступления основных участников, гостям конференции представилась возможность задать волнующие их вопросы.

Особое внимание, несомненно, уделялось вопросу условий кредитования от «ПриватБанк». Как заверила представитель «ПриватБанк» Юлия Фартушная, условия предоставления ипотеки вполне приемлемые, а подход к каждому заемщику индивидуален. «Кроме того, при оформлении кредита не требуется дополнительное залоговое имущество, поскольку залогом по кредиту становятся права на приобретаемую недвижимость. Этот факт и является привилегией, поскольку ни один проект пока не кредитуют на стадии строительства без дополнительных залогов» – подчеркнула Юлия Фартушная.

Кроме того, гости конференции концентрировали внимание и на более узких вопросах касающихся последовательности технологии строительства, принципах выбора поставщиков стройматериалов, суммах инвестиций в проект и прочих.

После пресс-концеренции, была организована небольшая экскурсия на стройплощадку, где можно было наблюдать ход строительных работ, а также оценить качество уже выполненных. Гости смогли подняться на одну из секций «Престиж Холл» и насладиться шикарным панорамным видом с террасы на последнем этаже.

По завершению мероприятия участники отметили, что проект «Престиж Холл» имеет положительный потенциал как относительно темпов строительства, так и темпов реализации жилых метров. А старт кредитования от «ПриватБанка» стал дополнительным фактором роста спроса на жильё в жилом комплексе «Престиж Холл».

Мероприятию будут посвящены телевизионные передачи, которые выйдут на телеканалах «СИТИ», «СТБ» и «5 канал».

СПРАВКА

«Престиж Холл» – респектабельный жилой комплекс, строящийся в центре Киева – Печерске, на пересечении улиц Анри Барбюса и Патриса Лумумбы. В составе комплекса предусмотрена широкая инфраструктура, подземный паркинг, гостевые стоянки, круглосуточная охрана, благоустроенная прилегающая территория. Уникальное расположение комплекса даёт отличные видовые характеристики на панорамы Киева. Финансовый партнёр проекта – «ПриватБанк». Девелопером проекта является ООО «А.В.С». Подрядчик – ЗАО «АЭРОБУД». Сдача первой очереди запланирована на 3 кв. 2010 года.